رئیس انجمن دوستی ایران و ارمنستان خبر داد:
رشد ۷۲ درصدی صادرات ایران به ارمنستان
در ادامه سلسله نشستهای میزهای تجاری اتاق بازرگانی تبریز در منطقه آزاد ارس، میز تخصصی تجاری ارمنستان امروز برگزار شد و در این نشست رئیس انجمن دوستی ایران و ارمنستان از رشد ۷۲ درصدی صادرات کشور به ارمنستان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، علیرضا نظیف، رئیس انجمن دوستی ایران و ارمنستان و مدیر دپارتمان ارامنه اتاق بازرگانی تبریز در نشست میز تجاری ارمنستان که با حضور کلیه اعضای میز، فعالان بخش خصوصی، نمایندگان اتاقهای بازرگانی و انجمنهای دوستی دو کشور به میزبانی منطقه آزاد ارس برگزار شد با تشریح تازهترین آمارهای تجاری میان دو کشور از رشد کمسابقه مبادلات در ماههای اخیر خبر داد و گفت: ارمنستان حدود ۱.۶ میلیارد دلار ظرفیت صادراتی دارد و در حال حاضر سهم ایران از این بازار ۲.۸ درصد است. با این حال رشد مبادلات در ماههای اخیر چشمگیر بوده است.
نظیف افزود: ارمنستان در میان ۱۰ کشور هدف صادراتی ایران از رتبه سوم به رتبه دوم صعود کرده است و از نظر میزان صادرات در صدر فهرست کشورهای هدف منطقهای قرار گرفته است.
نظیف در ادامه با ارائه آمارهایی دقیقتر تصریح کرد : صادرات ایران به ارمنستان در ششماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۹ درصد و از نظر تناژی ۷۲ درصد افزایش یافته است.
وی همچنین به رشد ۲۱ درصدی عبور مسافر از مرز نوردوز و صفر شدن تعرفه گمرکی برای ۸۷ درصد از کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت: این روند نشاندهنده عزم جدی دو کشور برای گسترش همهجانبه روابط اقتصادی است.
رئیس انجمن دوستی ایران و ارمنستان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی مشترک مانند طرح جامع پایانه مرزی نوردوز و فعالسازی کریدور بینالمللی شمال–جنوب به عنوان کلید توسعه پایدار تجارت منطقهای تأکید نمود و اضافه کرد: با توجه به موقعیت ژئواکونومیک منطقه آزاد ارس میتوان از ظرفیتهای این منطقه به عنوان حلقهی اتصال خلیج فارس، قفقاز و اوراسیا بهره گرفت و زمینه را برای شکلگیری یک کریدور اقتصادی پایدار فراهم کرد.
نظیف در پایان از آمادگی بخش خصوصی برای برگزاری نمایشگاهی از تولیدات و توانمندیهای منطقه آزاد ارس در ایروان خبر داد و آن را فرصتی بینظیر برای همکاریهای صنعتی، تجاری و سرمایهگذاری میان دو کشور و معرفی برند ارس به بازار اوراسیا خواند.
لازم به توضیح است بر اساس هماهنگی های ایجاد شده با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز جلسات هفتگی میزهای تجاری اوراسیا، روسیه، ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان، هند، چین و گرجستان طبق برنامه تعیین شده در روزهای سه شنبه هر هفته با حضور کلیه اعضای میز به میزبانی منطقه آزاد ارس تشکیل جلسه خواهند داد.
فعالین اقتصادی مرتبط با هر میز تجاری می توانند از طریق هماهنگی با اداره قفقاز و اوراسیای سازمان منطقه آزاد ارس واقع در ساختمان مشاهیردر جلسات میزهای تجاری شرکت نموده و به طرح مشکلات و مسائل خود بپردازند.