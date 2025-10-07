به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، در این نشست که عصر دوشنبه ۱۴ مهر در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد، محمد کبیری ضمن اشاره به اهمیت آراستگی منظر شهری و نقش آن در ارتقای تجربه زیست ساکنان و گردشگران اظهار داشت: تمامی پروژه‌های در حال ساخت در سطح جزیره برای جلوگیری از آلودگی دیداری و حفظ ایمنی، با حفاظ‌هایی مزین به تزئینات گرافیکی پوشانده می‌شوند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که این اقدام بخشی از برنامه جامع مدیریت شهری و زیباسازی فضاهای عمومی است و افزود: این طرح در راستای ارتقای استانداردهای شهری کیش و آماده‌سازی جزیره برای میزبانی از رویدادهای متنوع اجرا می‌شود.

در ادامه جلسه، اعضای شورا تقویم رویدادهای هفته بزرگداشت کیش را در دو محور اصلی بررسی کردند. محور نخست به آغاز عملیات اجرایی و افتتاح پروژه‌ها در حوزه‌های گردشگری، اقتصادی، عمرانی و ارتباطات اختصاص داشت و محور دوم نیز به برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی پیش‌بینی‌شده برای این هفته مربوط می‌شد.

کبیری همچنین در این جلسه بر ضرورت هماهنگی میان معاونت‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای منسجم برنامه‌های هفته بزرگداشت کیش تأکید کرد و گفت: این رویدادها فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کیش، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای رضایت‌مندی ساکنان و گردشگران خواهد بود.