به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در ابتدای این دیدار، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و هیأت همراه و فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با ادای احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و قرائت زیارت‌نامه شهدا در مقابل تصاویر این شهیدان والامقام، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

کبیری در این دیدار ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از زحمات شبانه‌روزی نیروهای فراجا اظهار داشت: امنیت جزیره کیش حاصل تلاش و فداکاری‌های نیروهای انتظامی است. همان‌گونه که امنیت ایران عزیزمان نیز مرهون مجاهدت همکاران شما در اقصی نقاط کشور است.

وی افزود: به فضل الهی، امروز در کیش شاهد آرامش و امنیتی پایدار هستیم. این جزیره به‌عنوان مقصدی گردشگری و بین‌المللی، از سرمایه‌ای ارزشمند به نام امنیت روانی برخوردار است. امنیت، بزرگ‌ترین سرمایه برای کیش است و این دستاورد بزرگ حاصل همدلی و هماهنگی همه دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، به‌ویژه مجموعه فراجا است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اهمیت مدیریت هوشمند امنیت، تأکید کرد: در مسیر توسعه و مدیریت شهری باید امنیت را ایجاد کرد، نه فضا را امنیتی. این نگاه سبب می‌شود که هم احساس امنیت در جامعه تقویت شود و هم شاخص‌های واقعی آن ارتقا یابد. خوشبختانه در ده ماه گذشته، این دو شاخص در کیش به‌طور هم‌زمان رشد کرده‌اند.

کبیری ضمن قدردانی از تعامل سازنده نیروی انتظامی با مردم گفت: رفتار صبورانه، محترمانه و همراه با لبخند نیروهای انتظامی در برخورد با کیشوندان و گردشگران، خود سرمایه‌ای اجتماعی برای جزیره است. سازمان منطقه آزاد کیش نیز در چارچوب قوانین، تلاش خواهد کرد با ایجاد نظام انگیزشی مناسب، قدردان زحمات نیروهای خدوم انتظامی باشد.

در ادامه این دیدار، سرهنگ نبی‌اله قاسمی، فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، ضمن تقدیر از حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: خوشبختانه امروز در جزیره کیش هیچ دغدغه و مشکلی در حوزه انتظامی وجود ندارد. چه در دریا و چه در سطح شهر، شاهد امنیتی پایدار هستیم و می‌توانیم با اطمینان بگوییم که در ۱۰ ماه گذشته، تمامی شاخص‌های انتظامی حدود ۵۰ درصد ارتقا یافته است. این توفیق مرهون همکاری سازنده سازمان منطقه آزاد کیش و همدلی تمامی نهادهای مرتبط است.

در بخش دیگری از این نشست، مهدی قاسمیان، مشاور و مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به همکاری مؤثر میان دو مجموعه اظهار داشت: در این دوره شاهد بهترین سطح از تعامل و همکاری حرفه‌ای میان سازمان منطقه آزاد کیش و مجموعه فراجا هستیم. این هماهنگی در برگزاری موفق برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی همچون جشنواره تابستانی و ارتقای رضایت عمومی به‌خوبی نمایان شد. حضور جناب سرهنگ قاسمی در جزیره نقطه عطفی در تقویت نظم و امنیت جزیره بوده است.

در ادامه، سامان دریکوند، مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش نیز با تقدیر از خدمات ارزشمند نیروی انتظامی و تلاش‌های سرهنگ قاسمی، گفت: بی‌تردید آرامش امروز کیش نتیجه‌ کار حرفه‌ای، صبر، دلسوزی و حضور مؤثر نیروهای انتظامی در همه عرصه‌هاست. مجموعه تحت فرماندهی جناب سرهنگ قاسمی با انضباط، دقت و رویکردی مردم‌مدارانه، توانسته است چهره‌ای مقتدر و در عین حال مهربان از پلیس را در جزیره به نمایش بگذارد.