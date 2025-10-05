آغاز طرح بزرگ خروج خودروهای فرسوده از کیش با محوریت صادرات مجدد؛ ۶۰ خودروی اسقاطی به کشورهای همسایه صادر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسعود نیک‌افروز معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری با اعلام این خبر گفت: در پی دستور مدیرعامل سازمان مبنی بر ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده از سال آینده، تسهیلات لازم برای واردات خودروهای جدید فراهم و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت اجرای طرح اسقاط نیز مهیا شده است.

وی افزود: در همین راستا، روز گذشته ۶۰ دستگاه خودروی اسقاطی پس از طی مراحل قانونی، در گمرک سازمان بارگیری و با رویه صادرات مجدد به کشورهای همسایه ارسال شد.

نیک‌افروز با تأکید بر تداوم اجرای این طرح، آن را اقدامی مؤثر در مسیر توسعه گردشگری، کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، رونق صنایع مرتبط با خودرو و کاهش هزینه‌های عمومی دانست.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش همچنین از همکاری نزدیک این سازمان با پلیس راهور در اجرای شیوه‌نامه اسقاط و نوسازی خودروها خبر داد و گفت: این شیوه‌نامه با هدف صیانت از منافع ملی و مردمی تدوین شده و شرایط سنی خودروهای مشمول فرسودگی طی هفته جاری توسط شرکت عمران، آب و خدمات با همکاری پلیس راهور اعلام خواهد شد. بر اساس این دستورالعمل، تردد، حمل بار و جابه‌جایی مسافر با خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده ممنوع خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به شمول موتورسیکلت‌ها در طرح اسقاط خاطرنشان کرد: در این طرح، هر ۱۰ موتورسیکلت فرسوده معادل یک دستگاه خودرو محاسبه می‌شود و خروج خودروهای فرسوده می‌تواند توسط مالکان یا از طریق کارگزاران مجاز انجام گیرد. تمامی مراحل اجرایی نیز به‌صورت تسهیل‌شده و سریع در دستور کار قرار دارد.

نیک‌افروز در پایان، اجرای طرح خروج خودروهای فرسوده را اقدامی مؤثر در راستای تحقق سیاست‌های زیست‌محیطی، ارتقای استانداردهای حمل‌ونقل و ارتقای جایگاه کیش به‌عنوان شهری پیشرفته، پاک و دوستدار محیط‌زیست عنوان کرد.