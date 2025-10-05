خبرگزاری کار ایران
آغاز طرح بزرگ خروج خودروهای فرسوده از کیش با محوریت صادرات مجدد؛ ۶۰ خودروی اسقاطی به کشورهای همسایه صادر شد

آغاز طرح بزرگ خروج خودروهای فرسوده از کیش با محوریت صادرات مجدد؛ ۶۰ خودروی اسقاطی به کشورهای همسایه صادر شد
در اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی و به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جزیره، فرآیند جمع‌آوری و خروج خودروهای فرسوده از سطح کیش آغاز شد و نخستین محموله شامل ۶۰ دستگاه خودروی اسقاطی، پس از طی مراحل قانونی، تحت رویه صادرات مجدد به کشور های همسایه صادر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسعود نیک‌افروز معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری با اعلام این خبر گفت: در پی دستور مدیرعامل سازمان مبنی بر ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده از سال آینده، تسهیلات لازم برای واردات خودروهای جدید فراهم و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت اجرای طرح اسقاط نیز مهیا شده است.

وی افزود: در همین راستا، روز گذشته ۶۰ دستگاه خودروی اسقاطی پس از طی مراحل قانونی، در گمرک سازمان بارگیری و با رویه صادرات مجدد به کشورهای همسایه ارسال شد.

نیک‌افروز با تأکید بر تداوم اجرای این طرح، آن را اقدامی مؤثر در مسیر توسعه گردشگری، کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، رونق صنایع مرتبط با خودرو و کاهش هزینه‌های عمومی دانست.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش همچنین از همکاری نزدیک این سازمان با پلیس راهور در اجرای شیوه‌نامه اسقاط و نوسازی خودروها خبر داد و گفت: این شیوه‌نامه با هدف صیانت از منافع ملی و مردمی تدوین شده و شرایط سنی خودروهای مشمول فرسودگی طی هفته جاری توسط شرکت عمران، آب و خدمات با همکاری پلیس راهور اعلام خواهد شد. بر اساس این دستورالعمل، تردد، حمل بار و جابه‌جایی مسافر با خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده ممنوع خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به شمول موتورسیکلت‌ها در طرح اسقاط خاطرنشان کرد: در این طرح، هر ۱۰ موتورسیکلت فرسوده معادل یک دستگاه خودرو محاسبه می‌شود و خروج خودروهای فرسوده می‌تواند توسط مالکان یا از طریق کارگزاران مجاز انجام گیرد. تمامی مراحل اجرایی نیز به‌صورت تسهیل‌شده و سریع در دستور کار قرار دارد.

نیک‌افروز در پایان، اجرای طرح خروج خودروهای فرسوده را اقدامی مؤثر در راستای تحقق سیاست‌های زیست‌محیطی، ارتقای استانداردهای حمل‌ونقل و ارتقای جایگاه کیش به‌عنوان شهری پیشرفته، پاک و دوستدار محیط‌زیست عنوان کرد.

 

