تصویب سه طرح فناورانه و نوآورانه در چهل و یکمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد ارس
طرحهای حوزه فناوریهای پزشکی، کشاورزی هوشمند و مواد خوراکی راهی مرکز رشد ارس شدند
چهل و یکمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور ارس با حضور اعضای این شورا، مدیران پارک علم و فناوری استان، داوران و صاحبان طرح در محل معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس در این جلسه که با هدف ارزیابی و طرحهای متقاضی حضور در اکوسیستم نوآوری منطقه آزاد ارس تشکیل شد، چهار طرح فناورانه مورد بررسی، داوری و ارزیابی دقیق کارشناسی قرار گرفت و پس از ارائه ایدهها توسط صاحبان طرح و پرسش و پاسخ تخصصی اعضای شورا و داوران، نهایتاً سه سه طرح نوآورانه برای استقرار در مرکز رشد و بهرهمندی از مزایای آن، مورد تصویب نهایی قرار گرفت.
در حوزه پزشکی و سلامت ساخت نمونهگیره ی کنترلکننده خونریزیهای دندان، لثه و ناحیه گردن ، تولید دیاتومیت در گرید خوراکی و سامانه ارائه خدمات کشاورزی مبتنی بر هوش مصنوعی سه طرحی بودند که در این جلسه به عنوان واجد شرایط معرفی و تصویب شدند.