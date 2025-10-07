به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ابراهیم جلیلی با بیان این مطلب گفت: با هدف گذاری‌های انجام شده منطقه آزاد ارس باید به کانونی امن، شفاف و جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل شود و برای تحقق این امر نیازمند ایجاد ساختاری حرفه‌ای و نظام‌مند در ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران هستیم. بر این اساس انتخاب کارگزاران رسمی و دارای صلاحیت در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.

جلیلی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاران طلایه داران توسعه اقتصادی منطقه هستند افزود: سرمایه‌گذار وقتی به ارس می‌آید باید این اطمینان را داشته باشد که تمامی خدمات مورد نیازش از مشاوره اولیه تا راه‌اندازی پروژه، توسط مجموعه‌ای متخصص، قابل اطمینان و دارای استانداردهای بالا ارائه می‌شود. کارگزاران رسمی ما در واقع پل ارتباطی و مشاوران قابل اعتماد سرمایه‌گذاران خواهند بود.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس در تشریح فرآیند گزینش کارگزاران خاطرنشان کرد: برای ما کیفیت و تخصص در اولویت است. از این رو فرآیندی چندمرحله‌ای و دقیق برای انتخاب طراحی کرده‌ایم. متقاضیان علاوه بر دارا بودن دانش فنی در حوزه‌هایی مانند تهیه طرح‌های توجیهی اقتصادی و آشنایی با قوانین مناطق آزاد و تجارت، باید در دوره‌های آموزشی تخصصی شرکت نموده و در آزمون‌های کتبی و مصاحبه‌های حضوری قبول شود. همچنین داشتن دفتر کار و امکانات اداری و دفتری در شان سرمایه گذاران از جمله پیش نیازهای ارزیابی انتخاب کارگزاران می باشد.

وی در پایان از کلیه متخصصان واجد شرایط دعوت کرد تا برای ثبت‌نام در این فراخوان به دفتر معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مراجعه کنند و گفت: این فرصتی استثنایی برای تمامی فعالان اقتصادی و متخصصان حوزه سرمایه‌گذاری است تا به شبکه رسمی و معتمد خدمات‌رسانی منطقه آزاد ارس بپیوندند و در این مسیر پرثمر همراه ما و سرمایه‌گذاران باشند.

لازم به توضیح است؛ علاقمندان حائز شرایط می توانند با مراجعه به دفتر معاونت اقتصادی واقع در طبقه دوم ساختمان مشاهیر و تکمیل فرم و مدارک مورد نیاز، در این فراخوان ثبت نام نمایند.

