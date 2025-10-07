در راستای اجرای مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از زیرساختهای آموزشی؛
تجهیز و بهسازی ۳۶ مدرسه محدوده منطقه آزاد انزلی با اعتباری بیش از ۷ میلیارد تومان
در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و تحقق اهداف سند چشمانداز توسعه منطقه، سازمان منطقه آزاد انزلی طرحی جامع را با هدف تجهیز، نوسازی و بهسازی فضاهای آموزشی مدارس محدوده منطقه به اجرا درآورد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در چارچوب این طرح، کارشناسان حوزه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری به همراه معاونت توسعه مدیریت سازمان، طی بازدیدهای میدانی از ۳۶ مدرسه در حوزه شهرستانهای بندرانزلی، خمام، لشتنشاء و خشکبیجار، نسبت به بررسی وضعیت فضاهای آموزشی، امکانات فیزیکی و نیازهای تجهیزاتی مدارس اقدام کردند.
در جریان این بازدیدها، مواردی از جمله سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی، مبلمان آموزشی، سامانههای بهداشتی و آبرسانی و تجهیزات ایمنی مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس نتایج بهدستآمده، برآورد اولیه اعتبارات مورد نیاز بالغ بر ۷ میلیارد تومان اعلام گردید.
با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، مراحل اجرایی این طرح آغاز شد و در گام نخست، اقلام و تجهیزات آموزشی از قبیل یخچال، صندلی، میز، آبسردکن، تخته وایتبرد ، چرخ خیاطی و سایر ملزومات آموزشی در اختیار مدارس محدوده منطقه قرار گرفت.
بر اساس گزارش واحدهای اجرایی، مجموع ارزش اقلام و خدمات عمرانی ارائهشده در این طرح بیش از ۷ میلیارد تومان برآورد میشود که بخش عمدهای از آن به بهینهسازی زیرساختها و تأمین تجهیزات ضروری مدارس اختصاص یافته است.
پونه نیکوی مدیر فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی ضمن تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی در تحقق توسعه پایدار اظهار داشت : «سرمایهگذاری در حوزه آموزش، سرمایهگذاری برای آینده منطقه است و سازمان منطقه آزاد انزلی با جدیت در مسیر ارتقای کیفیت محیطهای آموزشی و فراهمآوردن شرایطی مطلوب برای رشد و پرورش استعدادهای دانشآموزان گام برمیدارد.»
گفتنی است، اقدامات عمرانی این طرح از ۲۹ شهریورماه آغاز و مرحله تحویل اقلام و تجهیزات از دوم مهرماه شروع شده است و با برنامهریزی انجامشده، این روند تا تکمیل تمامی نیازهای شناساییشده ادامه خواهد داشت.