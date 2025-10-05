توافق ایران و عراق برای ایجاد بازارچه تجاری مرزی مشترک در شلمچه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، خانزادی در تشریح این توافق گفت: ایجاد بازارچه تجاری مشترک شلمچه، یک پروژه راهبردی است که هدف آن توسعه و شکوفایی مناطق مرزی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق است. این طرح بستری مناسب برای عرضه مستقیم کالاها و محصولات دو کشور فراهم می‌کند و موجب کاهش هزینه‌های واسطه‌گری، حمایت از کسب‌وکارهای محلی و گسترش مبادلات تجاری دوجانبه خواهد شد.

وی افزود: در چارچوب این صورتجلسه، دو طرف متعهد شده‌اند زیرساخت‌های مورد نیاز برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از بازارچه را فراهم کنند و تسهیلات گمرکی، اداری و اجرایی لازم را برای فعال‌سازی این مرکز تجاری فراهم آورند.

همچنین به‌منظور افزایش امنیت و شفافیت مبادلات، دستگاه ایکس‌ری برای کنترل تردد کالا و مسافران در مرز شلمچه راه‌اندازی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تأکید کرد: این پروژه نه تنها گامی مؤثر در تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور است، بلکه به تعمیق پیوندهای برادرانه و تاریخی میان ملت ایران و عراق نیز کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/