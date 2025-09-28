آغاز ثبتنام فعالان گردشگری و میراث فرهنگی در منطقه آزاد اروند
سامانه ثبت اطلاعات فعالان حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در سازمان منطقه آزاد اروند راهاندازی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این سامانه با هدف شناسایی و ساماندهی فعالان حوزه گردشگری و میراث فرهنگی و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برای برنامهریزی و توسعه فعالیتها طراحی شده است. در این طرح، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینههای گردشگری، بومگردی، صنایعدستی، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری، مراکز اقامتی و سایر کسبوکارهای مرتبط میتوانند اطلاعات خود را ثبت کنند.
ایجاد این بانک اطلاعاتی زمینهساز حمایت مؤثر، ارائه خدمات تخصصی و برنامهریزی دقیقتر در مسیر توسعه گردشگری و بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای منطقه خواهد بود. فعالان و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به وبسایت رسمی سازمان منطقه آزاد اروند و تکمیل فرم الکترونیکی در نشانی زیر، اطلاعات خود را ثبت کنند: