به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این سامانه با هدف شناسایی و ساماندهی فعالان حوزه گردشگری و میراث فرهنگی و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برای برنامه‌ریزی و توسعه فعالیت‌ها طراحی شده است. در این طرح، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه‌های گردشگری، بوم‌گردی، صنایع‌دستی، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری، مراکز اقامتی و سایر کسب‌وکارهای مرتبط می‌توانند اطلاعات خود را ثبت کنند.

ایجاد این بانک اطلاعاتی زمینه‌ساز حمایت مؤثر، ارائه خدمات تخصصی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در مسیر توسعه گردشگری و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های منطقه خواهد بود. فعالان و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت رسمی سازمان منطقه آزاد اروند و تکمیل فرم الکترونیکی در نشانی زیر، اطلاعات خود را ثبت کنند:

