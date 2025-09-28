جلسات هفتگی میزهای تجاری اتاق بازرگانی تبریز در ارس برگزار می شود

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ابراهیم جلیلی با اعلام این خبرگفت: طبق هماهنگی های ایجاد شده با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز جلسات هفتگی میزهای تجاری اوراسیا، روسیه، ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان، هند، چین و گرجستان طبق برنامه تعیین شده در روزهای سه شنبه هر هفته با حضور کلیه اعضای میز به میزبانی منطقه آزاد ارس تشکیل جلسه خواهند داد.

جلیل افزود: فعالین اقتصادی مرتبط با هر میز تجاری می توانند از طریق هماهنگی با اداره قفقاز و اوراسیای سازمان منطقه آزاد ارس واقع در ساختمان مشاهیردر جلسات میزهای تجاری شرکت نموده و به طرح مشکلات و مسائل خود بپردازند.

لازم به توضیح است اعضای میزهای تجاری اتاق بازرگانی تبریز متشکل از معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، مدیرکل صنعت و معدن استان، مدیرکل میراث فرهنگی استان، مدیرکل گمرکات استان، مدیرکل گمرک تبریز، مدیر کل استاندارد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در تبریز، مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی و دبیران میزهای تجاری می باشد.

علاقمندان جهت شرکت در این جلسات می توانند به صورت حضوری با مراجعه به اداره قفقاز و اوراسیا در ساختمان مشاهیر یا از طریق تماس با شماره ٠۴۱۳۱۳۵۲٠۳۶ نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

