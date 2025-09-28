خبرگزاری کار ایران
تلاش می کنیم کیش‌ایر در کیش بماند / منافع کیشوندان در تصمیم‌گیری‌ها اولویت دارد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با قدردانی از فعالان گردشگری و همراهی رسانه‌ها در رونق بخشی به فصل تابستان جزیره، بر اهمیت حفظ شرکت هواپیمایی کیش به عنوان بخشی کلیدی از زیرساخت گردشگری این منطقه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری ضمن اشاره به رکورد بی‌سابقه حضور گردشگران در شهریورماه سال جاری گفت: با همت جمعی و همکاری تمامی بخش‌ها، توانستیم کیش را در تابستان به جایگاه واقعی خود بازگردانیم و براساس نظرسنجی‌ها، میزان رضایتمندی گردشگران نیز در سطح مطلوبی قرار داشت. امیدواریم این مسیر با برنامه‌ریزی بهتر در پاییز، زمستان و تابستان آینده تداوم یابد.

وی در ادامه به موضوع آینده شرکت هواپیمایی کیش پرداخت و اظهار داشت: درباره واگذاری کیش‌ایر نظرات مختلفی مطرح است، اما باید توجه داشت که این شرکت بخش مهمی از پازل توسعه گردشگری کیش محسوب می‌شود. ما نظرات منطقی و مستند جوامع بخش خصوصی و مردم را منعکس کرده‌ایم و امیدواریم در دو ماه آینده تصمیمی گرفته شود که منافع کیشوندان و گردشگران در آن لحاظ شود.

کبیری ادامه داد: اگرچه در صورت اصرار بر واگذاری، مسیر قانونی برای انتقال سهام کیش‌ایر به کیشوندان فراهم شده، اما تأکید ما بر این است که این شرکت در کیش بماند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین به موضوع تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در استان هرمزگان اشاره کرد و افزود: با تدبیر استاندار هرمزگان و طرح موضوع در دولت، شرایطی فراهم خواهد شد تا همچون سایر استان‌های دارای مناطق آزاد، امکان تردد خودروهای پلاک کیش در سطح استان نیز فراهم شود. این اقدام هم به نفع کیشوندان و هم به نفع مردم استان خواهد بود.

وی درباره تردد خودروهای پلاک سرزمین اصلی در کیش نیز خاطرنشان کرد: همچون گذشته پذیرای تمامی هموطنان در جزیره هستیم. درخصوص بخشودگی جرائم و عوارض این خودروها نیز تصمیم‌گیری بر عهده دولت است و ما منتظر اعلام نظر نهایی خواهیم بود.

 

