تأکید بخش خصوصی و دولتی بر توسعه پایدار کیش در روز جهانی گردشگری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، ابوالفضل اسناوندی در مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری اظهار داشت: جزیره کیش همواره به عنوان نگین خلیج فارس میزبان رویدادهای مهم بوده و نقش ویژه‌ای در رونق گردشگری ملی و معرفی ظرفیت‌های منطقه آزاد ایفا کرده است.

وی با اشاره به عملکرد کیش ایر در ایام جشنواره افزود: از یکم تا سی ‌ویکم شهریورماه سال جاری، ۵۶۵ پرواز ورودی و خروجی در مسیر کیش انجام شد که بخشی از آن‌ها به صورت پرواز فوق‌العاده برنامه‌ریزی شده بودند.

مدیرعامل کیش ایر ادامه داد: وظیفه این شرکت، حمل ‌ونقل ایمن و تسهیل دسترسی گردشگران به جزیره است و جذب مسافر بر عهده سازمان منطقه آزاد کیش قرار دارد پس در نتیجه موفقیت جشنواره امسال نیز نتیجه برنامه‌ریزی و تلاش مدیران این سازمان بود.

دبیر جامعه هتلداران جزیره کیش نیز در ادامه این مراسم با تأکید بر اهمیت نگاه بلندمدت در صنعت گردشگری گفت: شعار امسال روز جهانی گردشگری، " گردشگری و توسعه پایدار» است. شعاری که به ما یادآوری می‌کند اقدامات این حوزه نباید مقطعی و کوتاه ‌مدت باشد بلکه باید زیرساخت‌های ماندگار و پایدار برای آینده این صنعت ایجاد شود.

سید حسین خواب‌ نما اظهار داشت: برای تحقق این هدف، برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری باید بر اساس برنامه‌ریزی منظم و پایدار طراحی و اجرا شود. همچنین لازم است از سرمایه‌گذاران، هتلداران و فعالان اقتصادی که با وجود چالش‌های ارزی، مسائل گمرکی و دغدغه‌های مربوط به نیروی انسانی همچنان در مسیر توسعه گردشگری تلاش می‌کنند، حمایت واقعی و همه‌جانبه به عمل آید.

وی افزود: صنعت گردشگری ستون مهمی از اقتصاد کشور است و جزیره کیش می‌تواند الگویی موفق از توسعه پایدار باشد؛ جزیره‌ای پویا و زیبا که نه تنها مقصدی برای سفر، بلکه پایگاهی برای شکوفایی اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.

خواب‌نما همچنین از طرح‌های جدید در حوزه حمل‌ ونقل و اقامت گردشگران خبر داد و گفت: شرکت هواپیمایی فلای کیش با چهار فروند هواپیما آغاز به کار کرده و ظرفیت جابه‌جایی روزانه چهار هزار مسافر را دارد که تا پایان سال به شش فروند افزایش می‌یابد. همچنین یک شرکت هواپیمایی دیگر نیز تا آبان ‌ماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. در کنار این، تا پایان سال جاری یک کشتی با ظرفیت دو هزار مسافر به ناوگان گردشگری دریایی کیش افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌ها، تا پایان امسال سه هتل پنج‌ستاره جدید نیز به بهره‌برداری می‌رسد که حدود هزار تخت به ظرفیت اقامتی جزیره اضافه خواهد کرد.

دبیر جامعه هتلداران کیش از تلاش فعالان و مدیران حوزه گردشگری قدردانی کرد و افزود: این دستاوردها نتیجه همدلی و تلاش جمعی است و امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، آینده‌ای روشن‌تر برای گردشگری جزیره رقم بخورد.

در ادامه یکی از سرمایه‌گذاران پیشکسوت جزیره کیش با تأکید بر جایگاه ویژه این منطقه در گردشگری کشور گفت: کیش تنها یک مقصد سفر نیست، بلکه موجودی زنده و بخشی از هویت ملی ایران است که باید برای آبادانی و توسعه آن تلاش جمعی صورت گیرد.

علیرضا نوری اظهار داشت: بسیاری از ما در ابتدا به خاطر منافع اقتصادی به این منطقه آمدیم اما امروز عشق به کیش ما را ماندگار کرده است.

وی با بیان اینکه «کیش نماد عشق و همدلی است» افزود: ایران تنها وطن ماست و همه ما موظف به ساختن و آبادانی آن هستیم؛ به‌ویژه کیش که برای توسعه آن عمر و سرمایه بسیاری صرف شده است.

این سرمایه‌گذار باسابقه با قدردانی از همدلی و همکاری دستگاه‌های مختلف در برگزاری جشنواره تابستانی کیش گفت: از سازمان منطقه آزاد کیش و سایر نهادهایی که در خرداد و شهریور امسال نقش مؤثری در اجرای باشکوه برنامه‌ها داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

نوری در پایان اظهار داشت: کیش جایگاهی بی‌بدیل در میان مقاصد گردشگری دارد و باید تلاش کنیم نشاط، شادی و لبخند در چهره خانواده‌ها و مردم این جزیره همواره پایدار بماند.