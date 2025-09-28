همگرایی در جشنواره تابستانی کیش نوید شش‌ ماه پررونق درجزیره

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، عزت‌الله محمدی در مراسم روز جهانی گردشگری با قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران جشنواره تابستانی اظهار داشت: تجربه ۲۵ سال فعالیت در جزیره نشان می‌دهد کیش «ایران بزرگی در دل ایران» است و قریب به اتفاق سرمایه‌گذاران بزرگ کیش، با آبرو و سرمایه خود این جزیره را ساخته‌اند. در عین حال، کیش ظرفیت بالقوه‌ای دارد؛ بیش از ۴۰ هزار کیشوند که حتی در سخت‌ترین شرایط گذشته، چرخه اقتصاد جزیره را سرپا نگه داشتند در دورانی دو ساله که پروازها بسیار محدود بود، همین مردم و فعالان اقتصادی مانع زمین‌گیر شدن جزیره شدند.

محمدی ادامه داد: از دی‌ماه سال گذشته با تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، جلسات متعددی برگزار شد و دغدغه اصلی ایشان، جشنواره تابستانی بود. برنامه‌ریزی‌ها دقیق انجام شد، اما وقوع جنگ تحمیلی باعث شد بخشی از برنامه‌ها به تعویق بیفتد. با این حال، شهریور امسال شاهد همنوایی بسیار مطلوبی میان سازمان منطقه آزاد و بخش خصوصی بودیم.

وی تصریح کرد: اکنون برنامه‌ای جامع در سازمان در حال تدوین است و همگرایی مناسبی میان همه عوامل وجود دارد و نیمه دوم امسال بر اساس برنامه‌ها و ارتباطاتی که با ایرلاین‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برقرار شده به شلوغ‌ ترین دوره تاریخ گردشگری کیش تبدیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توسعه ومدیریت بنادر و فرودگاه‌های سازمان منطقه آزاد کیش افزود: بسیاری از هموطنان به‌جای سفرهای خارجی می‌توانند کیش را مقصد گردشگری خود انتخاب کنند. وظیفه ما ارائه خدمات شایسته است تا این ظرفیت بالفعل شود و شاهد رشد و توسعه کیش باشیم.

محمدی در پایان از تمامی مدیران، فعالان اقتصادی و شرکت‌کنندگان در مراسم روز جهانی گردشگری قدردانی کرد و گفت: با همدلی و همراهی همه بخش‌ها، آینده روشنی پیش روی صنعت گردشگری کیش خواهد بود.