گزارش معاون گردشگری کیش از رکوردشکنی ورود گردشگران در شهریور ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی حسنلو در مراسم روز جهانی گردشگری ضمن تبریک این روز به فعالان صنعت گردشگری اظهار داشت: تاکید سازمان جهانی گردشگری امسال بر توسعه پایدار و هوشمند است و ما نیز باید انتخاب کنیم که آینده کیش را در مسیر گردشگری انبوه یا گردشگری کیفی رقم بزنیم.

وی افزود: در ۹ ماه اخیر و با کار تیمی ثابت شد تابستان کیش می‌تواند همسنگ نوروز پررونق باشد. جشنواره تابستانی از اسفند سال گذشته برنامه‌ریزی شد و در اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب رسید. برای نخستین‌بار، بودجه مصوب پیش از آغاز تابستان را در اختیار داشتیم و کمپین تبلیغاتی به هیأت ‌مدیره ارائه شد. هدف از این جشنواره بازسازی برند کیش، احیای تقاضا در فصل کم‌رونق، افزایش درآمد پایدار ذی‌نفعان محلی، اثبات کارآمدی مدیریت توسعه‌گرا و تصویرسازی برای جذب و حفظ سرمایه‌گذاران بود.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: برای تحقق این اهداف، یک مثلث استراتژیک شامل ایجاد تقاضا از طریق روایت‌سازی (کیش تعطیل نیست)، تبلیغات، بسته‌های ارزان و برگزاری رویدادها و تأمین مالی خرد با طرح «گلوبال» طراحی شد و تنها در یک ماه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در جزیره تزریق شد.

وی با اشاره به تثبیت پروازها با همکاری کیش‌ایر و سایر ایرلاین‌ها تصریح کرد: در شرایطی که وضعیت پروازها و ۲۴ ساعته شدن فرودگاه مهرآباد روشن نبود، اقناع بخش خصوصی برای بازگشایی هتل‌ها کار دشواری بود. با این حال، فعالان گردشگری با امید به رونق همراه شدند و حتی در شرایط زیان‌دهی هتل‌ها و مراکز، فعالیت خود را ادامه دادند. در کنار این تلاش‌ها، مشوق‌هایی چون جوایز میلیاردی جشنواره و جایزه هفتگی ۱۰۰ میلیون تومانی نیز محرک سفر به کیش شد.

حسنلو با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده گفت: در شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۱۴۵ هزار گردشگر وارد کیش شدند. این بیشترین آمار ورود در شهریورهای جزیره است. همچنین ۲۸۶ هزار نفر-شب اقامت هتلی ثبت شد و میانگین اشغال هتل‌ها به ۷۱ درصد و در هتل‌های پنج‌ستاره به ۷۷ درصد رسید. رکورد بیشترین پرواز روزانه نیز در همین ماه ثبت شد. تنها کیش‌ایر در این مدت بیش از ۴۱ هزار مسافر به جزیره منتقل کرد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان کرد: این موفقیت نتیجه کار گروهی همه فعالان گردشگری جزیره بود؛ از بخش‌های سازمانی تا بخش خصوصی. بسیاری در ابتدای شهریور امیدی به رونق نداشتند، اما با مجاهدت فعالان، مراکز از تعطیلی خارج شد و رونق به کیش بازگشت. امیدواریم این همکاری‌ها ادامه یابد و بار دیگر تکرار شود.