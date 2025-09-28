به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان، «یعقوب رستمی مال‌خلیفه» در نشست بررسی مسائل تعاونی‌های منطقه آزاد اروند شرکت کرد.

این نشست با حضور نماینده مردم آبادان، اروندکنار و چوئبده، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان، مدیر عامل منطقه آزاد اروند، جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، رئیس اتاق تعاون استان، روسای اتحادیه های تعاونی برگزار شد.

رستمی مال خلیفه در این گردهمایی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادآوری ایثارگری‌های مردم آبادان و خرمشهر، بر نقش ویژه تعاون در توسعه پایدار و مشارکت مردمی تأکید کرد.

وی گفت: آبادان و خرمشهر با توجه به موقعیت جغرافیایی، مرزهای آبی و زمینی، و ظرفیت‌های موجود درمانی و اقامتی، می‌توانند به یکی از مراکز مهم گردشگری سلامت در کشور تبدیل شوند. برای تحقق این هدف لازم است علاوه بر پزشکان و متخصصان، سایر ذی‌نفعان نیز در این تعاونی‌ها حضور داشته باشند تا خدمات به شکل جامع و کامل ارائه شود.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر اهمیت ایجاد تعاونی‌های تخصصی در حوزه گردشگری سلامت، جوار کارگاهی و دانشگاهی، آنها را راهکاری موثر برای اشتغال‌زایی، توسعه خدمات و افزایش سرمایه اجتماعی در منطقه دانست.

وی تعاون را فراتر از یک فعالیت اقتصادی صرف دانست و بُعد اجتماعی و مردمی آن را داری اهمیت ویژه‌ای توصیف کرد.

معاون امور تعاون گفت: تعاون ظرفیتی است که می‌تواند همه ذی‌نفعان را کنار هم جمع کند و با هم‌افزایی، مشکلات منطقه را در قالب برنامه‌ریزی و اقدامات عملیاتی برطرف کند.

رستمی مال خلیفه به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده آبادان و خرمشهر در حوزه گردشگری و سلامت اشاره کرد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌ها، کشورهای اطراف ایران سالانه بیش از یک میلیون نفر بیمار برای درمان به کشورهای دیگر اعزام می‌کنند. سهم ایران از این ظرفیت تنها ۱۰ هزار نفر است، در حالی که می‌توانیم با برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌ها این میزان را به ۱۰۰ هزار نفر در سال افزایش دهیم و ارزش افزوده‌ای بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان برای کشور ایجاد کنیم.

رستمی مال‌خلیفه با اشاره به الگوهای موفق تعاونی در استان‌های دیگر خاطرنشان کرد: در کرمانشاه تعاونی‌ با حضور بیش از ۲۹۰ پزشک ایجاد شد که بیمارستانی تخصصی را مدیریت می‌کند. این الگو نشان می‌دهد که مشارکت مستقیم متخصصان در تعاونی‌ها تضمین‌ کننده کیفیت خدمات و پایداری فعالیت‌ها خواهد بود.

معاون امور تعاون، وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد تعاونی‌های جوار کارگاهی پرداخت و توضیح داد: ایجاد چنین تعاونی‌هایی در واحدهای صنعتی علاوه بر تأمین بخشی از مواد اولیه، موجب افزایش انگیزه و بهره‌وری کارگران، تقویت رابطه کارگر و کارفرما، و ایجاد یک چرخه اقتصادی مثبت در کارگاه‌ها می‌شود.

وی به ضرورت شکل‌گیری تعاونی‌های دانشگاهی اشاره کرد و گفت: این تعاونی‌ها می‌توانند پیوند میان دانشگاه و صنعت را تقویت کنند. با استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاهی و علمی دانشگاه‌ها، فرصت‌های تازه‌ای برای دانشجویان و اساتید فراهم می‌شود تا علاوه بر یادگیری عملی، در مسیر تجاری‌سازی علم و خدمت به صنایع منطقه نیز گام بردارند.

رستمی مال‌خلیفه با قدردانی از همکاری نمایندگان مجلس، مسئولان منطقه آزاد اروند، فرماندار آبادان و مدیران کل استانی و شهرستانی اظهار کرد: ایجاد تعاونی‌های تخصصی در منطقه آزاد اروند یک زیرساخت مهم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. با مشارکت مردم، متخصصان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی می‌توانیم آینده‌ای روشن برای این منطقه ترسیم کنیم.

