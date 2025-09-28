خبرگزاری کار ایران
رونمایی از دو پوستر گردشگری در منطقه آزاد اروند

کد خبر : 1692488
همزمان با هفته گردشگری، از دو پوستر تخصصی در حوزه گردشگری در سازمان منطقه آزاد اروند رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این آیین که با حضور جمعی از مدیران و فعالان گردشگری برگزار شد، از «پوستر سامانه ثبت اطلاعات فعالان گردشگری» و «پوستر جشنواره عکاسی با شعار میراث من، اروند» پرده‌برداری شد.

جبار سالم‌پور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در این مراسم با تبریک هفته گردشگری به فعالان این عرصه گفت: مطابق قانون، صنعت، تجارت و گردشگری سه محور اصلی فعالیت مناطق آزاد هستند. با این حال، متأسفانه گردشگری تاکنون آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و تا حدودی مغفول مانده است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه گردشگری در اروند، رویکرد اصلی این معاونت را تعامل و هم‌افزایی با سایر دستگاه‌های اجرایی همچون شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها عنوان کرد و افزود: خوشبختانه مطالعات ارزشمندی در حوزه گردشگری روستایی انجام شده و برنامه‌های متنوعی برای ارتقای جایگاه این صنعت در دست اجراست.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند همچنین به برگزاری همایش گردشگری پزشکی با همکاری هلدینگ «هکتا» در آینده نزدیک اشاره کرد و اظهار داشت: باید تلاش کنیم ظرفیت‌های بالقوه منطقه به صورت بالفعل درآید و اقدامات توسعه‌ای با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم اروند به ریل اصلی خود باز گردد و بتواند موتور پیشران بخشی از اقتصاد منطقه شود.

سالم‌پور در ادامه به مجموعه ویژه‌برنامه‌های هفته گردشگری در منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: نواختن زنگ گردشگری، برگزاری تور گردشگری دریایی و تورهای مرتبط با هفته دفاع مقدس، دوره‌های آموزشی تخصصی گردشگری، جشنواره صنایع‌دستی در آبادان و خرمشهر، جشنواره خوراک سنتی «طعم اروند» و اجرای موسیقی محلی، بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.

این مراسم در پایان با رونمایی رسمی از دو پوستر «سامانه ثبت اطلاعات فعالان گردشگری» و «جشنواره عکاسی میراث من، اروند» به کار خود پایان داد.

 

