رونمایی از دو پوستر گردشگری در منطقه آزاد اروند
همزمان با هفته گردشگری، از دو پوستر تخصصی در حوزه گردشگری در سازمان منطقه آزاد اروند رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این آیین که با حضور جمعی از مدیران و فعالان گردشگری برگزار شد، از «پوستر سامانه ثبت اطلاعات فعالان گردشگری» و «پوستر جشنواره عکاسی با شعار میراث من، اروند» پردهبرداری شد.
جبار سالمپور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در این مراسم با تبریک هفته گردشگری به فعالان این عرصه گفت: مطابق قانون، صنعت، تجارت و گردشگری سه محور اصلی فعالیت مناطق آزاد هستند. با این حال، متأسفانه گردشگری تاکنون آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و تا حدودی مغفول مانده است.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه گردشگری در اروند، رویکرد اصلی این معاونت را تعامل و همافزایی با سایر دستگاههای اجرایی همچون شهرداریها و فرمانداریها عنوان کرد و افزود: خوشبختانه مطالعات ارزشمندی در حوزه گردشگری روستایی انجام شده و برنامههای متنوعی برای ارتقای جایگاه این صنعت در دست اجراست.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند همچنین به برگزاری همایش گردشگری پزشکی با همکاری هلدینگ «هکتا» در آینده نزدیک اشاره کرد و اظهار داشت: باید تلاش کنیم ظرفیتهای بالقوه منطقه به صورت بالفعل درآید و اقدامات توسعهای با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی تصریح کرد: امیدواریم اروند به ریل اصلی خود باز گردد و بتواند موتور پیشران بخشی از اقتصاد منطقه شود.
سالمپور در ادامه به مجموعه ویژهبرنامههای هفته گردشگری در منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: نواختن زنگ گردشگری، برگزاری تور گردشگری دریایی و تورهای مرتبط با هفته دفاع مقدس، دورههای آموزشی تخصصی گردشگری، جشنواره صنایعدستی در آبادان و خرمشهر، جشنواره خوراک سنتی «طعم اروند» و اجرای موسیقی محلی، بخشی از برنامههای پیشبینیشده در این ایام است.
این مراسم در پایان با رونمایی رسمی از دو پوستر «سامانه ثبت اطلاعات فعالان گردشگری» و «جشنواره عکاسی میراث من، اروند» به کار خود پایان داد.