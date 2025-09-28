خبرگزاری کار ایران
پایان دوره توانمندسازی معلمان و مدیران خرمشهر در منطقه آزاد اروند

پایان دوره توانمندسازی معلمان و مدیران خرمشهر در منطقه آزاد اروند
آیین اختتامیه دوره توانمندسازی معلمان و مدیران شهرستان خرمشهر با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند و با حضور جمعی از مسئولان و فرهنگیان، در اتاق بازرگانی صنایع و معادن این شهرستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا ب نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، آیین اختتامیه دوره توانمندسازی معلمان و مدیران خرمشهر با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر و جمع کثیری از فرهنگیان در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن این شهرستان برگزار شد.

مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در این مراسم با تأکید بر جایگاه والای معلمان در نظام آموزشی کشور، اظهار داشت: «آموزش و پرورش همواره در اولویت نخست سازمان منطقه آزاد اروند قرار داشته و تلاش ما بر این است تا در چارچوب توان و اعتبارات موجود، در راستای تقویت این نهاد علمی گام‌های مؤثری برداریم.»

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های حمایت از آموزش و پرورش، افزود: «با توجه به هزینه‌های بالا و شرایط درآمدی سازمان، سیاست ما در حوزه آموزش از تمرکز بر تجهیز مدارس به سمت تقویت بخش‌های نرم‌افزاری تغییر خواهد کرد.»

خانزادی ارتقای جایگاه علمی آموزش و پرورش منطقه آزاد اروند در سطح کشور را از اهداف محوری سازمان دانست و برگزاری این‌گونه دوره‌ها را در راستای تحقق این هدف عنوان کرد.

در ادامه، فاطمه فاطمی‌نیا، مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر، ضمن قدردانی از حمایت‌های سازمان منطقه آزاد اروند، معلمان را سرمایه‌ای گران‌بها خواند و گفت: «در همه کشورها، معلمان ارزشمندترین سرمایه‌ها هستند و تقویت بنیه علمی و مهارتی آنان، نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت است؛ چرا که معلم توانمند، زمینه‌ساز جامعه‌ای توانمند از نظر فرهنگی، علمی و اقتصادی خواهد بود.»

وی با اشاره به شکاف نسلی میان دانش‌آموزان و معلمان، برگزاری این‌گونه دوره‌های توانمندسازی را زمینه‌ساز افزایش ارتباط و هم‌فهمی بین معلمان و نسل جدید دانست.

دوره توانمندسازی معلمان و مدیران خرمشهر با حمایت سازمان منطقه آزاد اروند و با مشارکت آکادمی رهیار و مؤسسه بین‌المللی صالحین شریف، از یکم تا پنجم مهرماه سال جاری برگزار شد. در این دوره حدود ۳۰۰ نفر از معلمان و مدیران مدارس خرمشهر حضور داشتند.

 

