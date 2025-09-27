ایلنا: جزیره کیش با موقعیت جغرافیایی ویژه، سواحل نیلگون، زیرساخت‌های مدرن و ترکیب فرهنگ بومی و بین‌المللی، نمونه‌ای برجسته از ظرفیت‌های گردشگری کشور است و آینده آن با حرکت به سوی گردشگری پایدار تضمین خواهد شد.

تحقق گردشگری پایدار در کیش شامل مدیریت مسئولانه منابع طبیعی، توسعه بوم‌گردی و گردشگری فرهنگی، آموزش و مهارت‌آموزی جوانان و زنان، و نوآوری در خدمات با بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند است. با این رویکرد، کیش می‌تواند الگویی منطقه‌ای برای گردشگری آینده‌محور باشد؛ جایی که توسعه اقتصادی هم‌زمان با حفاظت از طبیعت و فرهنگ بومی دنبال شده و بر امکانات و زیرساخت‌های مدرن استوار باشد.



اینجانب ضمن گرامیداشت روز جهانی گردشگری، این روز ارزشمند را به تمامی فعالان و علاقه‌مندان صنعت گردشگری تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم در آینده‌ای نزدیک شاهد تحولات مثبت و پایدار در این صنعت، به‌ویژه در جزیره زیبای کیش باشیم.

عزت‌اله محمدی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعاملشرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش

