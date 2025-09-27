به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در ادامه جلسات بررسی پیشنهاد اصلاح موادی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در کارگروه تخصصی شورای‌عالی که با حضور نمایندگان وزرای عضو شورای‌عالی، نمایندگان فعالین اقتصادی و بخش خصوصی مناطق آزاد و نمایندگان برخی از اندیشکده‌های مطالعاتی برگزار شد؛ رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ویژه اقتصادی بر ضرورت احیای مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی ازدست‌رفته مناطق آزاد کشور ‌و فراهم‌نمودن حضور فعال و مؤثر فعالین اقتصادی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق تأکید کرد.

در این جلسه که به بررسی کارشناسی ماده ۱۳ قانون اختصاص داشت، به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، علاوه‌بر تعیین تکلیف معافیت برعملکرد فعالین اقتصادی پس از بیست سال بر اساس روش پلکانی، معافیت‌های جداگانه‌ای برای بخش‌های تولیدات صادرات‌محور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فعالیت‌های دانش‌بنیان، فعالیت‌های تحقیق و توسعه، خدمات و تأسیسات گردشگری، طرح‌های زیرساختی و استفاده از انرژی‌های سبز، مورد بررسی و تأیید کارگروه قرار گرفت.

همچنین، از سوی دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برقراری معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌های لازم برای تحقق این مهم نیز در جلسه مطرح شد که اعضای کارگروه ضمن طرح نظارت کارشناسی و بررسی ابعاد آن، با این پیشنهاد موافقت کردند.