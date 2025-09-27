راه اندازی نمایشگاه فرهنگی هنری در آبادان
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس نمایشگاه فرهنگی هنری در فرمانداری آبادان راه اندازی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، مسئول فرهنگی بسیج ادارات شهرستان آبادان با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: این نمایشگاه با هشت غرفه شامل علمی، پژوهشی، لوازم التحریر، صنایع دستی، خوراکی، شهدا، عفاف و حجاب و فرزند من در طول هفته دفاع مقدس برپا است.
الهام مجدم هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارائه فعالیت جوانان علاقمندان به هنر و فرهنگ دانست و افزود: در طول هفته دفاع مقدس هر یک از غرفهها به طور روزانه برنامههای خاص خود را برگزار خواهد کرد.