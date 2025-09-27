خبرگزاری کار ایران
راه اندازی نمایشگاه فرهنگی هنری در آبادان

راه اندازی نمایشگاه فرهنگی هنری در آبادان
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس نمایشگاه فرهنگی هنری در فرمانداری آبادان راه اندازی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مسئول فرهنگی بسیج ادارات شهرستان آبادان با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: این نمایشگاه با هشت غرفه شامل علمی، پژوهشی، لوازم التحریر، صنایع دستی، خوراکی، شهدا، عفاف و حجاب و فرزند من در طول هفته دفاع مقدس برپا است.

الهام مجدم هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارائه فعالیت جوانان علاقمندان به هنر و فرهنگ دانست و افزود: در طول هفته دفاع مقدس هر یک از غرفه‌ها به طور روزانه برنامه‌های خاص خود را برگزار خواهد کرد.

 

