خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کودکی که با تلاش تیم امداد دریایی درمسیر چارک به کیش متولد شد

کودکی که با تلاش تیم امداد دریایی درمسیر چارک به کیش متولد شد
کد خبر : 1690925
لینک کوتاه کپی شد.

شامگاه اول شهریور نوزادی در مسیر بندر چارک به جزیره کیش، با تلاش تیم پزشکی و هماهنگی تیم عملیات امداد و نجات دریایی کیش به دنیا آمد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، شامگاه سه‌شنبه اول مهر ۱۴۰۴ بنا بر اعلام اضطراری شناور توحید قشم مبنی بر حضور یک خانم باردار با درد شدید زایمان، عملیات امداد و نجات دریایی آغاز شد.

با توجه به شرایط نامساعد جوی، وزش باد شدید و خارج بودن شناور ناجی از سرویس، با پیگیری اداره کل بنادر کیش، شناور کرو بوت گلوبال سوان در اختیار تیم عملیات قرار گرفت.

تیم پزشکی پس از اعزام فوری با شناور امداد، به دلیل شدت مواج بودن دریا امکان انتقال مادر به شناور را نداشتند و ناچار به انتقال تجهیزات وتیم پزشکی به شناور توحید قشم شدند. در حالی که شناور حدود ۸ مایل دریایی با جزیره فاصله داشت، عملیات زایمان در همان شناور با موفقیت انجام گرفت و نوزاد در میان امواج خلیج فارس روی شناور متولد شد.

در ادامه، تیم پزشکی مادر و نوزاد را درسلامت کامل در ساعت ۲۴ با اسکورت و پشتیبانی شناور کرو بوت گلوبال سوان و تیم اورژانس به جزیره کیش منتقل کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی