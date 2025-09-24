کودکی که با تلاش تیم امداد دریایی درمسیر چارک به کیش متولد شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، شامگاه سه‌شنبه اول مهر ۱۴۰۴ بنا بر اعلام اضطراری شناور توحید قشم مبنی بر حضور یک خانم باردار با درد شدید زایمان، عملیات امداد و نجات دریایی آغاز شد.

با توجه به شرایط نامساعد جوی، وزش باد شدید و خارج بودن شناور ناجی از سرویس، با پیگیری اداره کل بنادر کیش، شناور کرو بوت گلوبال سوان در اختیار تیم عملیات قرار گرفت.

تیم پزشکی پس از اعزام فوری با شناور امداد، به دلیل شدت مواج بودن دریا امکان انتقال مادر به شناور را نداشتند و ناچار به انتقال تجهیزات وتیم پزشکی به شناور توحید قشم شدند. در حالی که شناور حدود ۸ مایل دریایی با جزیره فاصله داشت، عملیات زایمان در همان شناور با موفقیت انجام گرفت و نوزاد در میان امواج خلیج فارس روی شناور متولد شد.

در ادامه، تیم پزشکی مادر و نوزاد را درسلامت کامل در ساعت ۲۴ با اسکورت و پشتیبانی شناور کرو بوت گلوبال سوان و تیم اورژانس به جزیره کیش منتقل کردند.