والیبالیست های ساحلی، پیش از قطر درکیش تمرین می کنند
اردوی تیم ملی والیبال ساحلی پسران زیر18 سال کشور برای حضور در رقابت های جهانی درکیش آغاز شد.
عارف ملکی (تهران)، مصطفی قلیپوری (گلستان)، عمران سلاق (گلستان)، آیدین نوروزی خواه (گیلان)، حجت الله محبوبی (هرمزگان) و ایلیا عباسی (هرمزگان) بازیکنان دعوت شده به این مرحله از تمرینات هستندکه به مدت ۱۰ روز در جزیره کیش تمرین می کنند.
مهدی جهانی رییس هیات والیبال کیش که با حکم رییس فدراسیون والیبال کشور سرپرست اردوی تیم ملی زیر 18 سال والیبال ساحلی کشور درجزیره کیش است با اشاره به تشابه آب وهوایی کیش با قطر گفت: این آخرین مرحله تمرینات تیم ملی کشورمان است تا درشرایط مشابه با دوحه آماده حضور در مسابقات جهانی شوند.
گفتنی است مازیار هوشمند به عنوان سرمربی و مجید باقری به عنوان کمک مربی ملیپوشان را در این اردو همراهی می کنند.