به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، کیوان مرتضوی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان گیلان با مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفت‌وگو کرد. این نشست با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک میان سازمان منطقه آزاد انزلی و اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان و ارائه خدمات بهتر به فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارگران شاغل در منطقه برگزار شد.

مصطفی طاعتی مقدم در این دیدار با تأکید بر اهمیت نقش کلیدی تأمین اجتماعی در حمایت از نیروی انسانی، اظهار داشت: «منطقه آزاد انزلی به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصادی و تجاری کشور، با هزاران کارگر، کارمند و فعال اقتصادی که ارائه خدمات مطلوب به آنان از الزامات توسعه پایدار به شمار می‌رود.»

وی با اشاره به سیاست‌های سازمان در جهت تسهیل فرآیندهای اداری و خدماتی افزود: «سازمان منطقه آزاد انزلی آماده همکاری همه‌جانبه با اداره کل تأمین اجتماعی استان در راستای تسریع و تسهیل خدمات بیمه‌ای و ایجاد بسترهای نوین برای بهره‌مندی فعالان اقتصادی از مزایای بیمه‌ای است.»

در ادامه، کیوان مرتضوی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان گیلان، گفت: «تأمین اجتماعی به عنوان پشتوانه اصلی جامعه کارگری و کارفرمایی کشور، تلاش دارد با ارائه خدمات متنوع، نقش مؤثری در ارتقای امنیت شغلی و رفاه اجتماعی ایفا کند. در همین راستا، ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تعاملات و بهبود خدمات به جامعه هدف باشد.»

