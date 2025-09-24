دیدار نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، محمدرضا احمدی سنگری، نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی امروز با مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار کرد.

این دیدار در چارچوب گسترش تعاملات و همکاری‌های مشترک میان مجلس شورای اسلامی و سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفت و طی آن بر اهمیت جایگاه این منطقه به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی استان گیلان تأکید شد.

انتهای پیام/