دیدار ناظر گمرکات استان گیلان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

دیدار ناظر گمرکات استان گیلان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
ناظر گمرکات استان گیلان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، محمدصادق برزگر، ناظر گمرکات استان گیلان با مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست که با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک و با حضور معاونین اقتصادی و توسعه مدیریت سازمان برگزار شد، دو طرف بر لزوم هم‌افزایی میان گمرکات استان و سازمان منطقه آزاد انزلی در جهت تسهیل فرآیندهای تجاری، بازرگانی و ترانزیتی تأکید کردند.

مصطفی طاعتی مقدم در این دیدار با اشاره به موقعیت راهبردی منطقه آزاد انزلی و نقش کلیدی آن در مبادلات بین‌المللی، اظهار داشت: «گسترش تعامل میان گمرکات و منطقه آزاد می‌تواند به بهبود روند واردات، صادرات و ترانزیت کالا منجر شود و علاوه بر کاهش هزینه‌ها و زمان، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در استان گردد.»

وی افزود: «با بهره‌گیری از زیرساخت‌های بندری، لجستیکی و گمرکی منطقه آزاد انزلی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد، می‌توان جایگاه استان گیلان را در مسیرهای تجاری بین‌المللی به ویژه در کریدور شمال-جنوب تقویت کرد.

 

