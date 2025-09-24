دیدار ناظر گمرکات استان گیلان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، محمدصادق برزگر، ناظر گمرکات استان گیلان با مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست که با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک و با حضور معاونین اقتصادی و توسعه مدیریت سازمان برگزار شد، دو طرف بر لزوم هم‌افزایی میان گمرکات استان و سازمان منطقه آزاد انزلی در جهت تسهیل فرآیندهای تجاری، بازرگانی و ترانزیتی تأکید کردند.

مصطفی طاعتی مقدم در این دیدار با اشاره به موقعیت راهبردی منطقه آزاد انزلی و نقش کلیدی آن در مبادلات بین‌المللی، اظهار داشت: «گسترش تعامل میان گمرکات و منطقه آزاد می‌تواند به بهبود روند واردات، صادرات و ترانزیت کالا منجر شود و علاوه بر کاهش هزینه‌ها و زمان، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در استان گردد.»

وی افزود: «با بهره‌گیری از زیرساخت‌های بندری، لجستیکی و گمرکی منطقه آزاد انزلی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد، می‌توان جایگاه استان گیلان را در مسیرهای تجاری بین‌المللی به ویژه در کریدور شمال-جنوب تقویت کرد.

انتهای پیام/