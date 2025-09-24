فراخوان مناقصه عمومی برای نصب سیستم "توزین ریلی داینامیک" در بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ این سازمان در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی، از شرکت های واجد صلاحیت دعوت به مشارکت در مناقصه عمومی می‌کند.

متن مناقصه به شرح زیر است:

تهیه، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه سیستم توزین ریلی داینامیک واقع در مجتمع بندری منطقه آزاد انزلی شماره (۵-۱۴۰۴) موضوع مناقصه : تهیه حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه سیستم توزین ریلی داینامیک بدون نیاز به بسترسازی و فونداسیون واقع در ایستگاه داخلی مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی دستگاه مناقصه گزار : سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی

مبلغ تضمین ۱/۹۵۷/۶۲۱٫۵۰۰) یک میلیارد و نهصد و پنجاه و هفت میلیون و ششصد و بیست و یک هزار و پانصد ) ریال نوع تضمین : ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک بانکی تضمین شده در وجه سازمان و یا واریز نقدی به حساب شماره ۴۱۰۱۰۰۷۳۳۸۱۶۵۹۶۷ نزد بانک مرکزی ج.ا.ا به نام سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی هزینه خرید اسناد مناقصه : مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ یک میلیون ریال واریز به حساب شماره ۴۱۰۱۰۰۷۳۳۸۱۶۵۹۶۷ و شماره شباء IR۹۱۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۰۷۳۳۸۱۶۵۹۶۷ به شناسه واریز ۳۴۲۰۰۷۳۵۲۲۹۴۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰0000 نزد بانک مرکزی ج.ا.ا به نام سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی

تاریخ فروش اسناد مناقصه: روزهای اداری از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ لغایت ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

تاریخ بازگشایی پیشنهادات روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ رأس ساعت ۱۱ صبح. محل بازگشایی پیشنهادات ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد انزلی دفتر معاونت توسعه مدیریت

محل فروش اسناد کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت سامانه ستاد به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. محل تحویل پاکت تضامین : گیلان، منطقه آزاد انزلی ، بلوار شهید فاتحی فاز تجارت و گردشگری ، ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد انزلی طبقه همکف، دبیرخانه سازمان منطقه آزاد انزلی صلاحیت مورد نیاز برای شرکت در مناقصه گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی

شرکت پیشنهاد دهنده میبایست دارای پروانه بهره برداری در خصوص عرضه و فروش تجهیزات آتش نشانی باشد. به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده سپرده های مخدوش یا سپردههای کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت اعتبار پیشنهاد مالی پیشنهادات مالی ارائه شده می بایست به مدت ۳ ماه از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت دارای اعتبار باشد. - هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به اسناد مناقصه مندرج است.

- متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۴۵۳۰۲۳ ۰۱۳ دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان تماس حاصل نموده و یا به پایگاه ملی مناقصات به نشانی www.iets.mporg.ir و سایت www.setadiran.ir " href="/fa/tags/www.setadiran.ir">www.setadiran.ir " href="/fa/tags/www.setadiran.ir">www.setadiran.ir " href="/fa/tags/www.setadiran.ir">www.setadiran.ir " href="/fa/tags/www.setadiran.ir">www.setadiran.ir و سایت سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به نشانی www.anzalifz.ir مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پیشنهادات و عقد قرارداد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

سازمان منطقه آزاد انزلی

