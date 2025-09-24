فراخوان مناقصه عمومی برای نصب سیستم "توزین ریلی داینامیک" در بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی
سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی انزلی در راستای توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی، از شرکتهای واجد صلاحیت دعوت به مشارکت در مناقصه عمومی «تهیه، حمل، نصب و راهاندازی یک دستگاه سیستم توزین ریلی داینامیک بدون نیاز به فونداسیون» در ایستگاه داخلی مجتمع بندری کاسپین میکند. این مناقصه با شماره ۵-۱۴۰۴ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شده و مهلت ارائه پیشنهادها تا روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ تعیین شده است.
متن مناقصه به شرح زیر است:
تهیه، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه سیستم توزین ریلی داینامیک واقع در مجتمع بندری منطقه آزاد انزلی شماره (۵-۱۴۰۴) موضوع مناقصه : تهیه حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه سیستم توزین ریلی داینامیک بدون نیاز به بسترسازی و فونداسیون واقع در ایستگاه داخلی مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی دستگاه مناقصه گزار : سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
مبلغ تضمین ۱/۹۵۷/۶۲۱٫۵۰۰) یک میلیارد و نهصد و پنجاه و هفت میلیون و ششصد و بیست و یک هزار و پانصد ) ریال نوع تضمین : ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک بانکی تضمین شده در وجه سازمان و یا واریز نقدی به حساب شماره ۴۱۰۱۰۰۷۳۳۸۱۶۵۹۶۷ نزد بانک مرکزی ج.ا.ا به نام سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی هزینه خرید اسناد مناقصه : مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ یک میلیون ریال واریز به حساب شماره ۴۱۰۱۰۰۷۳۳۸۱۶۵۹۶۷ و شماره شباء IR۹۱۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۰۷۳۳۸۱۶۵۹۶۷ به شناسه واریز ۳۴۲۰۰۷۳۵۲۲۹۴۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰0000 نزد بانک مرکزی ج.ا.ا به نام سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
تاریخ فروش اسناد مناقصه: روزهای اداری از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ لغایت ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
تاریخ بازگشایی پیشنهادات روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ رأس ساعت ۱۱ صبح. محل بازگشایی پیشنهادات ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد انزلی دفتر معاونت توسعه مدیریت
محل فروش اسناد کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت سامانه ستاد به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. محل تحویل پاکت تضامین : گیلان، منطقه آزاد انزلی ، بلوار شهید فاتحی فاز تجارت و گردشگری ، ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد انزلی طبقه همکف، دبیرخانه سازمان منطقه آزاد انزلی صلاحیت مورد نیاز برای شرکت در مناقصه گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی
شرکت پیشنهاد دهنده میبایست دارای پروانه بهره برداری در خصوص عرضه و فروش تجهیزات آتش نشانی باشد. به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده سپرده های مخدوش یا سپردههای کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدت اعتبار پیشنهاد مالی پیشنهادات مالی ارائه شده می بایست به مدت ۳ ماه از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت دارای اعتبار باشد. - هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به اسناد مناقصه مندرج است.
- متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۴۵۳۰۲۳ ۰۱۳ دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان تماس حاصل نموده و یا به پایگاه ملی مناقصات به نشانی www.iets.mporg.ir و سایت www.setadiran.ir " href="/fa/tags/www.setadiran.ir">www.setadiran.ir " href="/fa/tags/www.setadiran.ir">www.setadiran.ir " href="/fa/tags/www.setadiran.ir">www.setadiran.ir " href="/fa/tags/www.setadiran.ir">www.setadiran.ir و سایت سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به نشانی www.anzalifz.ir مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پیشنهادات و عقد قرارداد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
سازمان منطقه آزاد انزلی