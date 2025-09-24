خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیین بازگشایی مدارس در ماکو با تأکید بر توسعه علمی و زیرساختی برگزار شد

آیین بازگشایی مدارس در ماکو با تأکید بر توسعه علمی و زیرساختی برگزار شد
کد خبر : 1690669
لینک کوتاه کپی شد.

آیین رسمی بازگشایی مدارس در مدرسه امیرکبیر ماکو با حضور حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ، نماینده، فرماندار، فرماندهان سپاه، مرزبانی و انتظامی و دیگر مسئولین شهرستان برگزار شد. این مراسم همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت این مناسبت‌ها همراه بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ماکو؛ مدیرعامل این منطقه در این مراسم، آموزش و پرورش را زیربنای توسعه پایدار دانست و با یادآوری نقش اندیشه در تحول جوامع، به دانشمندان برجسته ایرانی همچون بوعلی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، شیخ بهایی و زکریای رازی اشاره کرد و افزود: سرمایه‌گذاری بر افکار و اندیشه‌ها، ماندگارترین نوع توسعه است.

گروسی با تأکید بر ظرفیت‌های علمی منطقه، ابراز امیدواری کرد که از میان دانش‌آموزان ماکویی، مدیرانی خلاق و باسواد برای آینده کشور تربیت شوند.

وی همچنین از اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های آموزشی خبر داد و گفت: از مجموع ۲۴ مدرسه کانکسی در منطقه تنها ۸ مدرسه باقی مانده که به‌زودی جمع‌آوری و جایگزین خواهند شد.

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو با گرامیداشت هفته دفاع مقدس از رشادت‌های نیروهای مدافع امنیت کشور تقدیر کرد و یادآور شد: ایران در طول تاریخ آغازکننده هیچ جنگی نبوده اما همواره با اقتدار از تمامیت ارضی خود دفاع کرده است.

گروسی در ادامه به روند توسعه منطقه آزاد ماکو پرداخت و اعلام کرد: با تصویب طرح جامع منطقه، ماکو در محور توسعه قرار گرفته و بزرگ‌ترین مرکز لجستیک شمال‌غرب کشور در حال شکل‌گیری است.

وی همچنین احداث مسیر ریلی تبریز–چشمه ثریا را ضرورت راهبردی برای تکمیل کریدور شرق به غرب کشور دانست و بر اهمیت اجرای پروژه‌های زیربنایی از جمله جاده‌سازی و راه‌آهن تأکید کرد.

آیین بازگشایی مدارس در ماکو با تأکید بر توسعه علمی و زیرساختی برگزار شد
آیین بازگشایی مدارس در ماکو با تأکید بر توسعه علمی و زیرساختی برگزار شد
آیین بازگشایی مدارس در ماکو با تأکید بر توسعه علمی و زیرساختی برگزار شد
آیین بازگشایی مدارس در ماکو با تأکید بر توسعه علمی و زیرساختی برگزار شد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی