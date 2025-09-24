آیین بازگشایی مدارس در ماکو با تأکید بر توسعه علمی و زیرساختی برگزار شد
آیین رسمی بازگشایی مدارس در مدرسه امیرکبیر ماکو با حضور حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ، نماینده، فرماندار، فرماندهان سپاه، مرزبانی و انتظامی و دیگر مسئولین شهرستان برگزار شد. این مراسم همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت این مناسبتها همراه بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ماکو؛ مدیرعامل این منطقه در این مراسم، آموزش و پرورش را زیربنای توسعه پایدار دانست و با یادآوری نقش اندیشه در تحول جوامع، به دانشمندان برجسته ایرانی همچون بوعلی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، شیخ بهایی و زکریای رازی اشاره کرد و افزود: سرمایهگذاری بر افکار و اندیشهها، ماندگارترین نوع توسعه است.
گروسی با تأکید بر ظرفیتهای علمی منطقه، ابراز امیدواری کرد که از میان دانشآموزان ماکویی، مدیرانی خلاق و باسواد برای آینده کشور تربیت شوند.
وی همچنین از اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای آموزشی خبر داد و گفت: از مجموع ۲۴ مدرسه کانکسی در منطقه تنها ۸ مدرسه باقی مانده که بهزودی جمعآوری و جایگزین خواهند شد.
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو با گرامیداشت هفته دفاع مقدس از رشادتهای نیروهای مدافع امنیت کشور تقدیر کرد و یادآور شد: ایران در طول تاریخ آغازکننده هیچ جنگی نبوده اما همواره با اقتدار از تمامیت ارضی خود دفاع کرده است.
گروسی در ادامه به روند توسعه منطقه آزاد ماکو پرداخت و اعلام کرد: با تصویب طرح جامع منطقه، ماکو در محور توسعه قرار گرفته و بزرگترین مرکز لجستیک شمالغرب کشور در حال شکلگیری است.
وی همچنین احداث مسیر ریلی تبریز–چشمه ثریا را ضرورت راهبردی برای تکمیل کریدور شرق به غرب کشور دانست و بر اهمیت اجرای پروژههای زیربنایی از جمله جادهسازی و راهآهن تأکید کرد.