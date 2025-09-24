بازدید وزیر راه و شهرسازی و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان از کریدور ارس

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در این بازدید دکتر بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، عزت اله حبیب زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس، هادی مقدم زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز وزیر راه و شهرسازی را همراهی کردند.

