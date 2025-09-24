بازدید وزیر راه و شهرسازی و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان از کریدور ارس
فرزانه صادق مالواجِرد، وزیر راه و شهرسازی به همراه شاهین مصطفی اف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان امروز ضمن حضور در منطقه آزاد ارس از کریدور ارس بازدید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در این بازدید دکتر بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، عزت اله حبیب زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس، هادی مقدم زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز وزیر راه و شهرسازی را همراهی کردند.