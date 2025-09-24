بازدید سرزده نماینده مرند و جلفا و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از مدرسه ۲۲ بهمن جلفا

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و هادی مقدم‌زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه برنامه‌های آغاز سال تحصیلی جدید، به صورت سرزده از مدرسه دخترانه ۲۲ بهمن در مقطع ابتدایی شهرستان جلفا بازدید کردند.

در این بازدید حبیب‌زاده با تقدیر از اقدامات سازمان منطقه آزاد ارس در تکمیل کمبودهای مدارس منطقه، گفت: این سازمان در احداث، تجهیز و تکمیل مدارس پیشگام بوده و اهتمام ویژه‌ای به ارتقای فضای آموزشی دارد.

وی مدارس را کانون الگوسازی فرهنگی خواند و افزود: از معلمان انتظار داریم در زمینه فرهنگ‌سازی موضوعاتی همچون مصرف بهینه آب و برق و حفظ محیط‌زیست بیش از گذشته تلاش کنند.

نماینده مرند و جلفا با اشاره به نقش بی‌بدیل آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده، بازگشایی مدارس را نماد برافراشته‌شدن پرچم استقلال و دانایی ایران دانست و دفاع مقدس را دانشگاهی انسان‌ساز توصیف کرد که درس‌های ایستادگی و بصیرت را به نسل جوان منتقل می‌کند.

هادی مقدم‌زاده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در سخنان خود اظهار داشت: برای ما در منطقه آزاد ارس، سرمایه‌گذاری روی آموزش و پرورش یک استراتژی بلندمدت اقتصادی است. دانش‌آموزی که امروز در محیطی استاندارد و مجهز درس می‌خواند، فردا می‌تواند مهندس، تاجر بین‌المللی یا محقق خلاقی شود که به توسعه واقعی منطقه کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ و آموزش نه هزینه، بلکه زمینه‌ساز آینده‌ای درخشان برای کشور می باشد و از اینرو اهتمام ویژه ای در ارتقای کیفیت آموزشی و نیز تجهیز و نوسازی مدارس داریم و در همین راستا نیز احداث 5 مدرسه را در حال حاضر در دستور کار داریم.

در پایان این بازدید مقرر شد با حمایت سازمان منطقه آزاد ارس احداث یک سالن ورزشی در این مدرسه در دستور کار قرار گیرد.

