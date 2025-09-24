به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در مراسمی نمادین با حضور رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، امام جمعه شهر جلفا، فرماندار شهرستان جلفا، رییس آموزش و پرورش شهرستان، معاونین سازمان منطقه آزاد ارس و برخی مسئولان شهرستان بصورت نمادین زنگ مهر در مدرسه بنت الهدی کوی شاهمار نواخته شد.

در ابتدای این مراسم رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به نقش بی‌بدیل آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده‌ساز کشور اظهار داشت: بازگشایی مدارس مسیری برای برافراشته شدن پرچم استقلال و دانایی ایران عزیز است.

وی دفاع مقدس را مکتبی انسان‌ساز خواند و افزود: دفاع مقدس خود یک دانشگاه بزرگ است؛ دانشگاهی که درس‌های گران‌قدری چون ایستادگی، مقاومت، بصیرت و ولایتمداری را در خود دارد.

مقدم‌زاده با تأکید بر این که اثرگذارترین زیرساخت توسعه، فرهنگ است، خاطرنشان کرد: ما باور داریم که شالوده فرهنگ‌سازی در همین مدارس و توسط معلمان عزیز پی‌ریزی می‌شود.

هادی مقدم‌زاده اضافه کرد: منطقه آزاد ارس با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خود و به‌ویژه با وجود امام جمعه محبوب که محور وحدت هستند، مسئولیت خطیری در این زمینه احساس می‌کند. ما اعتبارات حوزه فرهنگ را هزینه نمی‌دانیم، بلکه آن را سرمایه‌گذاری برای آینده درخشان کشورمان قلمداد می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان این که همت و اراده ما معطوف به تأمین همه‌جانبه زیرساخت‌های سخت و نرم آموزش و پرورش است از احداث پنج مدرسه جدید در منطقه خبر داد و تصریح کرد: تجهیز مدارس از اولویت‌های ویژه ماست و هر کاری که از دستمان برآید برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی دانش آموزان انجام خواهیم داد تا شاهد رشد و اعتلای هرچه بیشتر کشورمان در آینده باشیم.

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام هادوی، امام جمعه جلفا با قدردانی از زحمات بی‌وقفه دبیران و معلمان گفت: در مکتب مترقی اسلام به مقوله تعلیم و تربیت توجهی ویژه شده است. دانش‌آموزان امروز، آینده‌سازان فردای مملکت هستند و هرچه که آموخته‌ایم و به هر جایگاهی که رسیده‌ایم مرهون زحمات و تلاش‌های معلمان دلسوز بوده‌است.

ایشان با اشاره به نقش الگویی معلمان تأکید کردند: معلمان با رفتار و اخلاق نیکوی خود می‌توانند تأثیر به‌سزایی در شکل‌دهی به شخصیت و منش دانش‌آموزان داشته باشند. علم و دانش مایه قدرت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و توانمندی در تمام عرصه‌ها به‌ویژه در عرصه نظامی است و دختران و پسران این مرز و بوم همواره درخششی تحسین‌برانگیز در صفحات تاریخ کشور داشته‌اند.

همچنین رئیس آموزش و پرورش شهرستان جلفا در این مراسم گزارشی از اقدامات و تمهیدات گسترده انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی جدید ارائه داد.

اجرای دکلمه توسط دانش‌آموزان و تقدیر از دانش‌آموزان دارنده رتبه‌های برتر در مسابقات و جشنواره‌های استانی و کشوری حسن‌ختام این مراسم بود.

