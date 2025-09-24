به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی در دبیرستان فرهنگیان آبادان با حضور مدیرکل مشارکت‌ها و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد. همزمان، زنگ مدارس خرمشهر نیز در هنرستان شهدای شمخانی به صدا درآمد.

بر اساس آمار، در سال تحصیلی جدید ۴۱ هزار و ۵۸۵ دانش‌آموز خرمشهری در ۲۸۸ واحد آموزشی مشغول به تحصیل هستند و دو هزار و ۵۵۸ فرهنگی مسئولیت آموزش آنان را برعهده دارند. در آبادان نیز ۵۸ هزار و ۹۲۷ دانش‌آموز ثبت‌نام کرده‌اند و آموزش آنان توسط سه هزار و ۲۳۷ معلم انجام می‌شود.

با آغاز فعالیت مدارس در منطقه آزاد اروند، بیش از ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در دو شهرستان آبادان و خرمشهر سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را رسماً آغاز کردند.

