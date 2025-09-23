خبرگزاری کار ایران
معاون دادستان مرکز خوزستان تاکید کرد؛

لزوم مقاوم‌سازی فوری پل‌های آبادان برای حفظ ایمنی شهروندان

لزوم مقاوم‌سازی فوری پل‌های آبادان برای حفظ ایمنی شهروندان
معاون حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان با تاکید بر مقاوم‌سازی پل‌های آبادان به منظور حفظ ایمنی شهروندان، خواستار اقدام فوری شهرداری آبادان و دیگر دستگاه‌های مرتبط شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، «علی بیرانوند» معاون حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان در جلسه‌ای که به منظور بررسی وضعیت پل‌های شهرستان آبادان با هدف افزایش ایمنی شهروندان در محل دفتر معاون دادستان مرکز استان خوزستان برگزار شد، با اشاره به دریافت گزارش شرایط فعلی پل‌های آبادان، بر لزوم اقدامات فوری برای حفظ سلامت و جان شهروندان، اظهار کرد: شهرداری آبادان باید با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند و پالایشگاه نفت آبادان، تحت نظارت و هماهنگی فرمانداری این شهرستان، به سرعت نسبت به تعمیر و مقاوم‌سازی پل‌ها اقدام کند.

وی افزود: این اقدامات باید در قالب تفاهم‌نامه انجام شود و تا زمان به سرانجام رسیدن پروژه‌ها، پیگیری و نظارت لازم بر عملکرد دستگاه‌ها انجام می‌شود.

معاون حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان با تاکید بر لزوم عزم قاطع دستگاه قضا در برخورد با هرگونه اهمال و ترک فعل‌در این حوزه گفت: با هر گونه اهمال، سهل‌انگاری و کوتاهی در این زمینه برخورد جدی خواهیم کرد. ایمنی و سلامت شهروندان اولویت اصلی ما است و هیچ کوتاهی در این حوزه قابل قبول نخواهد بود.

بیرانوند، همکاری همه دستگاه‌های مرتبط را برای رفع مشکلات آبادان ضروری دانست و افزود: مشکلات مربوط به پل‌های این شهرستان تنها با مشارکت و تعامل سازنده تمامی دستگاه‌ها قابل رفع است. همکاری میان شهرداری، سازمان منطقه آزاد اروند، پالایشگاه نفت و دیگر مجموعه‌های تاثیرگذار، نقش کلیدی در این فرآیند دارد.

 

