به گزارش ایلنا ، در ابتدای نشست، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه، با اشاره به تحولات اخیر در عرصه بین‌المللی و فعال شدن مکانیسم ماشه، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای مناطق آزاد و اتخاذ تدابیر مؤثر برای خنثی‌سازی آثار اقدامات خصمانه تأکید کرد.

اسفندیار شاه‌منصوری، خواستار تلاش هدفمند، منسجم و هماهنگ معاونین اقتصادی در راستای تقویت تاب‌آوری و ارتقاء کارآمدی سیاست‌های منطقه‌ای شد.

در ادامه، مدیران حوزه‌های تخصصی دبیرخانه گزارشی از آخرین اقدامات و روند اجرایی برنامه‌ها ارائه کردند. مدیریت امور بازرگانی و توسعه صادرات با تشریح جلسات اخیر، خواستار هم‌افزایی مناطق در تدوین برنامه‌های هماهنگ با سیاست‌های ملی شد.

مدیریت تولید و فناوری نیز با ارائه آمار حوزه تولید، بر ضرورت تکمیل اطلاعات در سامانه‌های عملیاتی تأکید کرد و دریافت خدمات از سرزمین اصلی را منوط به ثبت دقیق داده‌ها دانست. همچنین مدیر سرمایه‌گذاری دبیرخانه با تحلیل اثرات مکانیسم ماشه بر حوزه سرمایه‌گذاری، چالش‌های موجود و اقدامات در حال انجام را تبیین کرد.

در بخش پایانی جلسه، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش گزارشی از روند آماده‌سازی نمایشگاه بین‌المللی کیش اینوکس ارائه داد و بر اهمیت حضور فعال و مؤثر سایر مناطق آزاد در این رویداد تأکید کرد.

وی تمرکز این دوره از نمایشگاه را بر حوزه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP)، هوش مصنوعی و روش‌های نوین تأمین مالی و سرمایه گذاری عنوان نمود.

این نشست که در چارچوب تقویم ابلاغی دبیرخانه و با هدف ارتقاء هماهنگی میان مناطق، تسریع در اجرای سیاست‌های دبیرخانه و تقویت نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.

