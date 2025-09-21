به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ در این رقابت‌ها کوثر خالدی در رده سنی زیر ۲۶ سال مدال نقره و زهرا اطهرنژاد در رده سنی بالای ۲۶ سال مدال برنز را از آن خود کردند.

تیم آبادان با سرپرستی سمیرا دلفانی(رئیس کمیته پیلاتس شهرستان)، هدایت خانم فضلی(نایب‌رئیس هیات آبادان) و تلاش مربیان پرتلاش، نازنین هنرور و مرضیه موذنی به این افتخار دست یافت.

حضور و درخشش بانوان آبادانی در این رقابت‌ها گامی مؤثر در مسیر ارتقای سطح فنی ورزش بانوان و توسعه رشته پیلاتس در منطقه ارزیابی می‌شود. همچنین قضاوت دقیق و حرفه‌ای داوران آبادانی بر غنای این رویداد افزود.

انتهای پیام/