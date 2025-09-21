خبرگزاری کار ایران
درخشش بانوان آبادانی در رقابت‌های انتخابی پیلاتس کشور، قهرمانی استان خوزستان

کد خبر : 1688965
بانوان پیلاتس‌کار شهرستان آبادان در رقابت‌های انتخابی کشوری توانستند با کسب مدال‌های ارزشمند بار دیگر نام این شهرستان را در عرصه ورزش کشور مطرح کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ در این رقابت‌ها کوثر خالدی در رده سنی زیر ۲۶ سال مدال نقره و زهرا اطهرنژاد در رده سنی بالای ۲۶ سال مدال برنز را از آن خود کردند.

تیم آبادان با سرپرستی سمیرا دلفانی(رئیس کمیته پیلاتس شهرستان)، هدایت خانم فضلی(نایب‌رئیس هیات آبادان) و تلاش مربیان پرتلاش، نازنین هنرور و مرضیه موذنی به این افتخار دست یافت.

حضور و درخشش بانوان آبادانی در این رقابت‌ها گامی مؤثر در مسیر ارتقای سطح فنی ورزش بانوان و توسعه رشته پیلاتس در منطقه ارزیابی می‌شود. همچنین قضاوت دقیق و حرفه‌ای داوران آبادانی بر غنای این رویداد افزود.

 

