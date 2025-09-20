خبرگزاری کار ایران
English العربیه
آیین تقدیر از اعضای ستاد اربعین منطقه آزاد انزلی برگزار شد

آیین تقدیر از اعضای ستاد اربعین منطقه آزاد انزلی برگزار شد
آیین تقدیر از اعضای ستاد اربعین منطقه آزاد انزلی با حضورمدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی و اعضای ستاد اربعین در سالن ملل این سازمان برگزار شد.

به گزارش مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، آیین تقدیر از اعضای ستاد اربعین منطقه آزاد انزلی با حضور مصطفی طاعتی مقدم و اعضای ستاد اربعین در سالن ملل این سازمان برگزار شد.

در این مراسم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند اعضای ستاد اربعین بویژه فعالین اقتصادی منطقه، اربعین حسینی را جلوه‌ای بی‌بدیل از همبستگی، ایمان و ایثار امت اسلامی دانست و تأکید کرد: «فعالیت‌های ستاد اربعین منطقه آزاد انزلی در مسیر خدمت‌رسانی به زائران حسینی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی این سازمان است که در کنار مأموریت‌های اقتصادی و توسعه‌ای، جایگاه مهمی در رویکردهای مدیریتی سازمان دارد.»

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه‌های مختلف پشتیبانی و خدمات‌رسانی ستاد، نقش این مجموعه را در تسهیل سفر زائران، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط و همچنین تقویت روحیه همدلی و همیاری میان همکاران سازمان برجسته دانست.

در ادامه این مراسم، تعدادی از اعضای ستاد اربعین نیز گزارشی از فعالیت‌ها، اقدامات و برنامه‌های اجرایی خود در ایام اربعین ارائه کرده و بر تداوم این رویکرد همکاری و هم‌افزایی در سال‌های آتی تأکید نمودند.

آیین تقدیر از اعضای ستاد اربعین منطقه آزاد انزلی با اهدای تندیس یادمان و لوح تقدیر به اعضای این ستاد به پاس زحمات و خدمات ارزنده آنان در این حوزه خاتمه یافت.

 

