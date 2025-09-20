آیین تقدیر از اعضای ستاد اربعین منطقه آزاد انزلی برگزار شد
آیین تقدیر از اعضای ستاد اربعین منطقه آزاد انزلی با حضورمدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی و اعضای ستاد اربعین در سالن ملل این سازمان برگزار شد.
در این مراسم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با قدردانی از تلاشها و خدمات ارزشمند اعضای ستاد اربعین بویژه فعالین اقتصادی منطقه، اربعین حسینی را جلوهای بیبدیل از همبستگی، ایمان و ایثار امت اسلامی دانست و تأکید کرد: «فعالیتهای ستاد اربعین منطقه آزاد انزلی در مسیر خدمترسانی به زائران حسینی، جلوهای از مسئولیتپذیری اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی این سازمان است که در کنار مأموریتهای اقتصادی و توسعهای، جایگاه مهمی در رویکردهای مدیریتی سازمان دارد.»
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزههای مختلف پشتیبانی و خدماترسانی ستاد، نقش این مجموعه را در تسهیل سفر زائران، ایجاد هماهنگی میان دستگاهها و نهادهای مرتبط و همچنین تقویت روحیه همدلی و همیاری میان همکاران سازمان برجسته دانست.
در ادامه این مراسم، تعدادی از اعضای ستاد اربعین نیز گزارشی از فعالیتها، اقدامات و برنامههای اجرایی خود در ایام اربعین ارائه کرده و بر تداوم این رویکرد همکاری و همافزایی در سالهای آتی تأکید نمودند.
آیین تقدیر از اعضای ستاد اربعین منطقه آزاد انزلی با اهدای تندیس یادمان و لوح تقدیر به اعضای این ستاد به پاس زحمات و خدمات ارزنده آنان در این حوزه خاتمه یافت.