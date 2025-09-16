گروسی:
آیتالله دیرباز: پیام اسلام صلح و وحدت است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، در سخنانی در همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال استان آذربایجان غریی، وحدت را یکی از برجستهترین ویژگیهای منطقه عنوان کرد و گفت: اتحاد و وحدت بین اقوام و مردم منطقه آزاد ماکو مثالزدنی است. وی اجرای طرح های اقتصادی در منطقه را منشأ وحدت بین مردم عنوان کرد.
وی با اشاره به تاریخ معاصر افزود: بخشش قسمتی از ارتفاعات آرارات به کشور ترکیه توسط رضا شاه، خیانتی بزرگ بود که امروز موجب شده مرز ایران از ارمنستان جدا شود.
وی با اشاره به تاریخ معاصر افزود: بخشش قسمتی از ارتفاعات آرارات به کشور ترکیه توسط رضا شاه، خیانتی بزرگ بود که امروز موجب شده مرز ایران از ارمنستان جدا شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر خاطرنشان کرد: اقتدار نیروهای مسلح نشان داد که باید در کنار قدرت نظامی، اقتصاد کشور نیز تقویت شود؛ چرا که اقتصاد قوی مکمل اقتدار ملی است.
گروسی با بیان اینکه کریدور شرق به غرب از مسیر ماکو عبور میکند، اظهار داشت: این مسیر ۹۰ کیلومتر از منطقه ماکو میگذرد و تنها کریدور تمامریلی بدون توقف است؛ دشمنان تلاش دارند ایران را محدود کنند اما به برکت رهبری که نعمتی بزرگ برای کشور است، موفق نخواهند شد.
وی ادامه داد: پروژه ریلی چین – سرخس – چشمه ثریا تفاوت جدی با طرح موسوم به زنگزور دارد؛ این پروژه زمان جابهجایی را به یکسوم کاهش داده و هزینهها را نیز به شکل چشمگیری پایین میآورد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو تأکید کرد: پروژههای کلان در منطقه باید بهخوبی برای مردم تبیین شوند تا اعتماد عمومی جلب شود. برای تمامی طرحها نیز پیوست فرهنگی و دینی در نظر گرفتهایم تا توسعه با ارزشهای اسلامی و ملی همراه باشد.
آیتالله دکتر سید محمد دیرباز، نماینده مردم آذربایجانغربی در مجلس خبرگان رهبری، در این همایش با اشاره به جایگاه پیام اسلام در جهان گفت: دشمنان احساس میکنند که پیام اسلام، پیام وحدت و صلح است و در حال ریشهدار شدن در دنیاست؛ موضوعی که آنان آن را برنمیتابند.
وی افزود: مشاهده پایبندی مردم غزه به اسلام، با وجود ظلم و ستم فراوان، نشاندهنده روحیه مقاومت و عزتطلبی اسلام است. پیام اسلام این است که حقارت و ظلم را نپذیریم و این پیام امروز در پنج قاره جهان منتشر میشود، به همین دلیل دشمنان تمام تلاش خود را میکنند تا با تحریف و تخریب، چهرهای ناموجه از اسلام ارائه دهند؛ در حالیکه پیامبر اکرم (ص) پیامبر رحمتللعالمین است و آموزههای او صلح، صفا، صمیمیت و تکریم مقام انسان را در بر دارد.
نماینده مردم آذربایجانغربی در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: لازم است شخصیت والای پیامبر اکرم (ص) بیش از پیش در سطح جهان معرفی و تبیین شود. همچنین باید به فضای مجازی اهمیت ویژه داد، چراکه امروز شبهات و هجمههای زیادی در این فضا وجود دارد و علما وظیفه دارند با روشنگری، پاسخگوی آن باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دفاع از ارزشهای دینی و منویات مقام معظم رهبری در فضای مجازی یک وظیفه فرهنگی و دینی است که نباید از آن غفلت کرد.