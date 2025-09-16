خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد

همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد
کد خبر : 1686682
لینک کوتاه کپی شد.

همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال استان آذربایجان‌غربی امروز در منطقه آزاد ماکو با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، نماینده مردم استان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری، نماینده مردم منطقه در مجلس، ائمه جمعه شهرستان های شمال استان، جمعی از علمای برجسته، روحانیون اهل تسنن و تشیع و مسؤولان استانی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ امام‌جمعه ماکو در سخنانی با اشاره به آموزه‌ها و سفارشات نبی مکرم اسلام، وحدت را یک اصل محکم دینی خواند و تأکید کرد وحدت از نظر اسلام یک حکم الهی و از مهم‌ترین توصیه‌های پیامبر (ص) است.

سید محمدهاشمی افزود: انسجام و همدلی امروز جامعه برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری است و نقش رهبری در تقویت وحدت امت اسلامی غیرقابل‌انکار است.

همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد

 

نقش علما در تقویت امید و آگاهی

 

همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد

نماینده مردم منطقه نیز با اشاره به نقش اثرگذار علما در اتحاد و انسجام اجتماعی گفت: به حول و قوه الهی و با تدابیر رهبری، کاری کردیم که در سطح جهان نمونه باشد؛ پشتوانه این موفقیت، تلاش و حضور فعال روحانیون و علماست که با روشنگری و اقناع‌سازی، امید و آگاهی را میان مردم گسترش دادند.

عمر علیپور افزود: اقدامات و مقاومت ملت ایران در برابر توطئه‌ها و فشارهای خارجی به‌خصوص دشمنی‌های رژیم صهیونیستی زمینه‌ساز تقویت پیوندهای ملی و دینی شده است.

رسالت علما در تربیت دینی جامعه

همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین میثم فیاضی، مسئول دفتر نماینده ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، نیز در همایش وحدت علما ضمن تأکید بر نقش‌آفرینی روحانیون در تربیت دینی جامعه گفت: ما امروز به‌عنوان طلبه و عالم در این جمع حاضر شده‌ایم تا وظیفه دینی خود را به تبعیت از پیامبر (ص) و ائمه اطهار ادا کنیم و بار تربیت دینی جامعه را بر دوش بگیریم.

وی افزود: در چنین برهه‌ای، وظیفه خطیر ما روشنگری است؛ روشنگری درباره مسائلی که منافع ملت‌ها را به خطر می‌اندازد.

فیاضی همچنین با اشاره به جایگاه رهبری در وحدت ملی اظهار داشت: فخر و شرف ماست که در رأس حکومت مرجعی قرار دارد که مورد قبول و احترام همه دلسوختگان اسلام است.

همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد
همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد
همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد
همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد
همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد
همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد
همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد
همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد
همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد
همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد
همایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی