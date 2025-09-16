به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در متن حکم، دکتر خانزادی با تأکید بر بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های منطقه و رعایت دقیق اصول و سیاست‌های مناطق آزاد و برنامه هفتم توسعه کشور، از طمیمیان خواسته است تا با تمرکز بر شناسایی و حمایت از سرمایه‌گذاران فعال به ویژه در میادین مشترک با کشور عراق، توسعه و دانش‌بنیان‌سازی صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش، و ارتقاء میزان بازیافت و برداشت از مخازن نفت و گاز، تمام توان و ظرفیت خود را به کار گیرد.

تشکیل دبیرخانه دائمی کمیته نفت، گاز و پتروشیمی برای پیگیری مستمر مصوبات و تحقق اهداف از دیگر موارد مورد تأکید در حکم است.

این انتصاب در شرایطی انجام شده که سازمان منطقه آزاد اروند در مسیر تقویت زیرساخت‌های انرژی و جذب سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک قرار دارد و انتظار می‌رود با مدیریت توانمند طمیمیان، تحولات چشمگیری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی منطقه رقم بخورد.

