مجتمع بندری کاسپین از بنادر مهم دریای کاسپین است که قادر به ایفای نقش مهمی در توسعه مناسبات کشورهای منطقه خواهد بود

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، جبار علی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن در خصوص برنامه شرکت راه آهن برای توسعه مبادلات کشورمان در حوزه دریای کاسپین با تکیه بر ظرفیت های اتصال این منطقه به شبکه ریل سراسری، گفت: یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در اجلاس اخیر خود با روسای راه آهن های کشورهای منطقه cis، افزایش ترانزیتی ریلی در بستر دریای کاسپین بوده و در این مهم بندر کاسپین و منطقه آزاد انزلی می‌تواند موثرتر باشد.

وی هدف بازدید از منطقه آزاد انزلی را بررسی توانمندی ها و زمینه های افزایش ظرفیت شبکه ریلی و سهم راه آهن در حمل و نقل بار و کالا در مجتمع بندری کاسپین عنوان کرد و اظهار امیدواری نمود که با همراهی و پیگیری استاندار و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و سایر مسئولین استانی شاهد تحقق سریع برنامه ها باشیم.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه ارتباطات میان کشورهای منطقه را با این بندر افزایش خواهیم داد اژ اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در تحقق سهم ۳۰ درصدی حمل و نقل ریلی در بندر کاسپین قدردانی کرد و اضافه نمود: با عنایت به در حال توسعه بودن مجتمع بندری کاسپین، ریل پایه بودن طرح های توسعه ای آن می تواند به تقویت جایگاه آن در سطح بین المللی کمک شایان توجهی نماید.

جبارعلی ذاکری افزود: منطقه آزاد انزلی می تواند به عنوان نقطه اتصال و ورودی خروجی بار و کالا مطرح شده و در تکمیل کریدور شمال جنوب مطرح باشد.

وی با بیان اینکه همه مسیرهای ترانزیتی کالای کشور مکمل یکدیگر بوده و بار موجود برای جذب بیش از ظرفیت های داخلی است، تحلیلی از ظرفیت های حمل و نقل دریایی، ریلی و ترکیبی کشور ارائه کرد و تصریح نمود: با تکیه بر ظرفیت های دیپلماسی ریلی به دنبال بهره گیری از ظرفیت اتصال ریلی مابین کشورهای منطقه هستیم.

مدیر عامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه با برنامه ریزی درست و دقیق، به اهداف تعیین شده نائل می شویم، افزود: رفع نواقص طرح اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی، با همکاری این مجموعه و سازمان منطقه آزاد انزلی در کوتاه ترین زمان انجام خواهد شد.

