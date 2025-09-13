از آلودگی هوا تا بحران آب؛ نمایشگاه بین المللی شهر پایدار به دنبال نسخه عملی نجات شهرها

دبیر سومین نمایشگاه و اجلاس بین المللی شهر پایدار در گفت‌وگویی اختصاصی با ستاد خبری نمایشگاه، این رویداد را «کارگاهی عملی برای عبور از بحران‌های زیست‌محیطی و زیرساختی کشور توصیف کرد و هشدار داد : اگر سرمایه‌گذاری‌ها بدون رویکرد پایدار انجام شود، پروژه‌های سودده امروز، فردای زیانده و حتی ورشکسته خواهند بود.

قادری گفت :این دوره تمرکز ویژه‌ای بر حوزه‌های اساسی کشور دارد، از جمله حمل‌ونقل برون‌شهری، توسعه شهرهای جدید، مسکن، آب، برق و ارتباطات. عنوان نمایشگاه «شهر پایدار» است، اما طیف وسیعی از زیرساخت‌های حیاتی و مباحث اجتماعی و زیست‌محیطی را پوشش می‌دهد؛ از معماری و ساختمان‌های پایدار گرفته تا انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل برقی، مدیریت پسماند، پساب و حتی بانکداری سبز و دیجیتال.

وی با بیان اینکه بسیاری از ناترازی‌های کشور در حوزه انرژی، آب و حتی اقتصاد ناشی از سرمایه‌گذاری‌های نامتوازن گذشته است،تصریح کرد : پروژه‌هایی که بدون توجه به اصول پایداری آغاز شدند، امروز به معضل تبدیل شده‌اند. ما معتقدیم هر سرمایه‌گذاری اگر رویکرد پایدار نداشته باشد، در نهایت نه تنها سودی نمی‌رساند بلکه زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری به کشور تحمیل خواهد کرد.

دبیر سومین نمایشگاه و اجلاس بین المللی شهر پایدار با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی در فضایی به مساحت ۲۱ هزار متر مربع مشارکت می‌کنند،خاطرنشان کرد: از وزارتخانه‌های نیرو، راه، کشور و ارتباطات گرفته تا شهرداری‌ها، سازمان مدیریت بحران، شرکت‌های دانش‌بنیان، خودروسازان برقی، فعالان انرژی‌های نو و صنایع ساختمانی پایدار؛ همچنین نمایندگان سازمان ملل، کشورهایی چون روسیه، چین، هند، ترکیه و امارات حضور خواهند داشت.

قادری با تاکید بر اینکه این رویداد نه صرفاً یک نمایشگاه تجاری، بلکه یک اجلاس علمی و کارگاهی بین‌المللی است،خاطر نشان کرد : اساتید برجسته خارجی در حوزه‌های انرژی، شهرسازی و محیط زیست حضور خواهند داشت،همچنین جلسات مشترکی برای سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های شهری و زیرساختی برگزار می‌شود. هدف ما ایجاد دیپلماسی مثبت اقتصادی با همسایگان و کشورهای همسو است؛ دیپلماسی‌ای که از طریق انتقال فناوری، تعریف پروژه‌های مشترک و شبکه‌سازی میان بازیگران مختلف محقق می‌شود.

دبیر سومین نمایشگاه و اجلاس بین المللی شهر پایدار با تاکید بر اینکه توسعه پایدار یک «ترند جهانی» است؛ برندهای معتبر دنیا، از خودروسازی تا پوشاک، امروز حول این مفهوم بازتعریف شده‌اند ،اذعان داشت : نمایشگاه بین المللی شهر پایدار، محلی برای شعار نیست؛ اینجا نیازها و ضعف‌ها شناسایی می‌شوند، راهکارها ارائه می‌شوند، قراردادها بسته می‌شوند و برندها ری‌برندینگ می‌کنند شعار نداریم، بلکه با مسئله «حیات و ممات نسل آینده» روبه‌رو هستیم..

قادری تشریح کرد :نمایشگاه بین المللی شهر پایدار، به توسعه پایدارشهری و زیرساخت‌های حیاتی کشورمی‌پردازد؛ اما نمایشگاه توسعه پایدار تهران (۲۰ تا ۲۳ آبان، مصلی امام خمینی) و حوزه توسعه پایدار صنایع کوچک و بزرگ را هدف قرار می‌دهد. این تفکیک باعث می‌شود هر دو نمایشگاه عمیق‌تر، تخصصی‌تر و کارآمدتر برگزار شوند.

دبیر سومین نمایشگاه و اجلاس بین المللی شهر پایدار در خاتمه خاطر نشان کرد : نمایشگاه بین المللی شهر پایدار، فرصتی بی‌نظیر برای تبادل دانش، معرفی فناوری‌های نو، انعقاد قراردادهای واقعی و تعریف پروژه‌های مشترک است که این رویداد «گامی عملی برای عبور از ناترازی‌های انرژی، آب و اقتصاد» و «زمینه‌ساز دیپلماسی سازنده اقتصادی ایران» خواهد بود.

