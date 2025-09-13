سومین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار،نقطه عطف همکاری دولت و بخش خصوصی
آجورلو، رییس مرکز همایشهای بین المللی کیش : سومین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار کیش نقطه عطف همکاری دولت و بخش خصوصی
رییس مرکز همایشهای کیش در گفتوگویی اختصاصی با رسانه نمایشگاه شهر پایدار، از اهمیت سومین نمایشگاه بینالمللی شهر پایدار سخن گفت و این رویداد را بستری برای همگرایی صنایع، شهرداریها و فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی در مسیر تحقق شهرهای آینده دانست.
آجورلو، رییس مرکز همایشهای بین المللی کیش با بیان اینکه مهمترین کارکردنمایشگاههای بینالمللی این است که آخرین دستاوردها در حوزههای مرتبط عرضه شوند و قشرهای مختلف در کنار هم قرار گیرند، تصریح کرد : در این نمایشگاه، صاحبان صنایع و بخش خصوصی در کنار مدیران شهری جمع میشوند و فرصتی برای همکاری، بازاریابی و انعقاد قراردادها فراهم میشود.
وی با تاکید بر اینکه شهرداریها نیازمند پیمانکاران، تجهیزات و زیرساختها هستند و بخش خصوصی بهترین محصولات و خدمات خود را ارائه میکند، اذعان داشت : علاوه بر این، چنین نمایشگاههایی بستری برای اشتراک دانش، تبادل فناوری، مقایسه تجربیات و ایجاد همکاریهای جدید محسوب میشوند.
رییس مرکز همایشهای بین المللی کیش افزود : در سومین نمایشگاه بین المللی شهرپایدار گردهماییهای مشترک میان ارگانهای دولتی و شرکتهای خصوصی ای است که در حوزه فناوری سبز، انرژیهای تجدیدپذیر و حملونقل هوشمند فعالیت میکنند. جزیره کیش هم به دلیل موقعیت ویژه و سابقه میزبانی رویدادهای بینالمللی، فضای مناسبی برای این گردهمایی دارد.
آجورلو با تاکید بر اینکه هوش مصنوعی یکی از ابزارهای کلیدی برای حل مشکلات کلانشهری مانند آلودگی هوا و ترافیک است، خاطرنشان کرد : اگر بخواهیم این مسائل را تنها با روشهای سنتی و منابع انسانی حل کنیم، هزینه و زمان زیادی نیاز دارد،اما هوش مصنوعی میتواند با شبیهسازی، تحلیل و کاهش خطا، هم هزینهها را کاهش دهد و هم کارآمدی تصمیمها را بالا ببرد؛
یکی از مفاهیم مهم در این زمینه مدلی که نسخه دیجیتالی شهر را بازسازی میکند و امکان شبیهسازی تغییرات و پیشبینی نتایج را فراهم میآورد؛ این روش به مدیریت شهری کمک میکند تا تصمیمهای دقیقتری بگیرند و خطاها به حداقل برسند.
رییس مرکز همایشهای بین المللی کیش در خاتمه اظهار داشت : امیدوارم سومین نمایشگاه بینالمللی شهر پایدار که از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه (۱۳ تا ۱۶ اکتبر) در جزیره کیش برگزار میشود، نقطه عطفی برای همکاریهای ملی و بینالمللی در حوزه توسعه پایدار و شهرهای آینده باشد.