ماکو برگ برنده ایران در جنگ کریدورهاست

حسین گروسی در ابتدای سخنان خود در این همایش که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، افزود: دهکده لجستیک منطقه آزاد ماکو با ۱۸۲۰ هکتار زیرساخت آماده شامل انبارها، سردخانه‌ها و بندر خشک، ظرفیت بی‌نظیری برای تبدیل شدن به هاب لجستیک کشور دارد. وجود فرودگاه بین‌المللی و موقعیت جغرافیایی ممتاز، امکان مراودات گسترده با کشورهای همسایه را فراهم کرده است.

وی با اشاره به قرار گرفتن ماکو در مسیر طرح کمربند و راه چین ادامه داد: مسیر ریلی از ترکمنستان، سرخس، تهران، مشهد، تبریز و مرند به فرودگاه ماکو و دهکده لجستیک منتهی می‌شود و از آنجا به ترکیه و اروپا متصل خواهد شد. این تنها مسیر تمام‌ریلی موجود در منطقه است و برگ برنده ایران در رقابت کریدورها محسوب می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در بخش دیگری از سخنان خود اولویت دوم منطقه را امنیت غذایی دانست و گفت: بزرگ‌ترین باغ مدرن غرب آسیا و دومین باغ هوشمند جهان در ماکو احداث شده که نقشی تعیین‌کننده در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. همچنین ظرفیت پرورش ماهی خاویاری در این منطقه وجود دارد و ماکو می‌تواند جایگاه نخست ایران در تولید خاویار را احیا کند.

گروسی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه در صنعت پوشاک گفت: مواد اولیه از جمله پارچه می‌تواند بدون پرداخت عوارض از ترکیه وارد شود و با بهره‌مندی از ۲۰ سال معافیت مالیاتی، فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی در جهت صادرات فراهم کند. هم‌اکنون بسیاری از تولیدکنندگان مبلمان در تهران، ماکو را به‌عنوان پایگاه صادراتی خود انتخاب کرده‌اند.

وی همچنین به پروژه‌های نوآورانه منطقه آزاد ماکو اشاره کرد و بیان داشت: در هفته دولت، دو مگاپروژه کلنگ‌زنی شد؛ نخست مرکز داده ملی که با همکاری شرکت‌هایی مانند آسیاتک در حال احداث است و به‌عنوان چهارمین قطب دیتاسنتر کشور شناخته خواهد شد؛ دوم، بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت ۱۵۰۰ مگاوات که در کنار همین مجموعه طراحی شده است.

به گفته گروسی، اهمیت این پروژه‌ها در مقایسه با نیروگاه اتمی بوشهر که ۱۰۰۰ مگاوات برق تولید می‌کند، آشکار می‌شود؛ چراکه تنها مرکز داده ماکو به‌تنهایی به ۴۰ مگاوات برق نیاز دارد.

وی تأکید کرد: «این طرح‌ها می‌توانند بخشی از ناترازی انرژی کشور را جبران کرده و زیرساخت‌های صنعتی را تقویت کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان با دعوت از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: این منطقه ظرفیت آن را دارد که تنها با جذب ۱۰ درصد از مراودات ۱۵۰۰ میلیارد دلاری کشورهای چین، پاکستان، هند و آسیای شرقی، بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی ایجاد کند. ما نمی‌توانیم منتظر بمانیم؛ کشورهای دیگر هم منتظر تصمیم ما نیستند. منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در نقطه صفر مرزی آماده افتتاح است و در صورت حمایت دولت، این مدل می‌تواند به شهرک‌های تولیدی و لجستیکی در مرز چهار کشور ایران، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان گسترش یابد.

