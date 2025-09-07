دفتر نمایندگی نوسازی و تجهیز مدارس در خرمشهر آغاز به کار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ هاشمی ضمن تشکر از پیگیری‌های نماینده محترم خرمشهر و دکتر مولوی نایب رییس کمسیون اموزش در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پس از سال‌ها دفتر نمایندگی نوسازی مدارس در شهرستان خرمشهر آغاز به کار کرد و از شهرستان آبادان تفکیک گردید.

در این نشست با بررسی دقیق مشکلات و چالش‌های پیش روی مدارس شهرستان، مصوباتی در قالب امضای یک تفاهم نامه به تصویب رسید که منجر به اهداء ۱۲۵ دستگاه کولر در هفته ی جاری، آغاز به کار دفتر نمایندگی نوسازی مدارس استان خوزستان در خرمشهر، اهدای ۲۰۰ میز و نیمکت جهت تجهیز مدارس تازه افتتاح شده، اختصاص ۱۴ دستگاه ویدیو پروژکتور به مدارس محروم، ساخت و تحویل ۸۴ کلاس درس تا شهریور ۱۴۰۵، احداث ۵ زمین چمن مصنوعی همراه با زیر سازی، اختصاص اعتباری برای تجهیز و نوسازی هنرستان کشاورزی، پیگیری و تامین اعتبار ساخت مرکز رفاهی و گردشگری در اردوگاه آموزش و پرورش واقع در روستای حفار و پیگیری جهت تامین زمین توسط اداره ی مسکن و شهرسازی جهت ساخت مسکن فرهنگیان خرمشهر در قالب طرح ملی نهضت ساخت مسکن فرهنگیان گردید.

