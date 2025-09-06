رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر:
نیازمند نقشه راه مناسب برای توسعه گردشگری منطقه هستیم
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر با اشاره به ورود ۲۰درصد جمعیت گردشگران خارجی کشور از منطقه آزاد اروند گفت: نیازمند نقشه راه مناسب برای توسعه گردشگری منطقه هستیم.
به گزارش سازمان روابط عمومی و امور بینالملل منطقه آزاد اروند، سید مصطفی موسوی پنجشنبه در نشست خبری در اتاق بازرگانی این شهرستان اظهار کرد: بیشتر گردشگران خارجی از کشور عراق و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کویت و عمان با خودروی شخصی از طریق منطقه آزاد اروند وارد کشور میشوند.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران افزود: برای ایجاد زیرساخت گردشگری دریامحور و سلامت و همچنین ترسیم نقشه راه در خرمشهر و آبادان به منظور افزایش تعداد گردشگران، نیازمند مشاوره و تدوین برنامهای مناسب هستیم.
موسوی گفت: ایجاد فرصت سرمایهگذاری در بخش گردشگری از جمله ساخت هتل با در نظر گرفتن تخفیف مناسب عوارض و همچنین ایجاد مکانهای تفریحی و درمانی برای بیماران، از راهکارهای مناسب برای توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند است.
وی از راهاندازی پژوهشکده گردشگری دریایی در اتاق بازرگانی خرمشهر خبر داد و گفت: تفاهمنامهای برای تحقق اهداف این پژوهشکده با دانشگاه علوم و فنون دریایی به امضا خواهد رسید.
لزوم استقرار گمرک در مبادی ورودی آبادان و خرمشهر
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر خواستار استقرار گمرک در مبادی خروجی منطقه آزاد شد و تاکید کرد: ساکنان و فعالان اقتصادی در منطقه آزاد اروند حق دارند در آبادان و خرمشهر تجارت آزاد داشته باشند و این مهم در اقتصاد منطقه تاثیرگذار است.
وی افزود: با توجه به صادرات و واردات کالا از سرزمین اصلی در بنادر آبادان و خرمشهر میتوان با استقرار بخشی از عوامل گمرک در دروازههای منطقه آزاد اروند و اعمال قانون مناطق آزاد، زمینه بهرهمندی مردم و بازرگانان از مزیتهای این منطقه را فراهم کرد.
واردات کالا از مرز شلمچه در دستور کار است
موسوی گفت: واردات کالا از مرز شلمچه به صورت مسافری در حال انجام است و برای تسهیل واردات کالا به صورت حجمی از این مرز به کشور در حال پیگیری هستیم.
وی افزود: بسیاری از بازرگانان خارجی در مرز شلمچه تردد دارند و برای قرار نگرفتن در لیست تحریمی نیاز است گذرنامه آنها در مرز مهر ورود نخورد؛ این امر هماکنون در بسیاری از فرودگاههای کشور در حال اجرا است و باید در شلمچه نیز عملیاتی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر، شلمچه را دروازه صادرات کالا از عراق دانست و گفت: با هماهنگی انجامشده، برای نخستین بار در ایام اربعین حسینی فقط چهار روز صادرات کالا متوقف شد و در حال برنامهریزی هستیم تا این امر در سال آینده به صفر برسد.
وی با اشاره به ظرفیت بندر خرمشهر در صادرات و واردات کالا افزود: مجوز اعطای ۲۵ درصد تخفیف برای چهار قلم کالا در شورای اقتصادی دولت در حال بررسی نهایی است و در صورت موافقت میتواند در توسعه منطقه تاثیرگذار باشد.
سه هزار نفر در بخش آبزیپروری خرمشهر مشغول فعالیت هستند
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خرمشهر و رئیس انجمن آبزیان استان خوزستان گفت: خرمشهر ۱۱ درصد تولید آبزی از لحاظ مساحت در کشور را به خود اختصاص داده و سه هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بخش فعالیت دارند.
طاهر سلیمانی افزود: ۶ هزار هکتار زمین در طرح شهید احمدیان فاز یک و ۲، طرح توسعه، طرح شهید کامروا و همچنین مزارع غیرمجاز در اختیار شهرستان خرمشهر برای آبزیپروری قرار دارد.
وی اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده و واگذاری زمینهای متروکه و بایر که قابلیت کشاورزی ندارند به طرح آبزیپروری، احتمالا مساحت و میزان تولید در خرمشهر افزایش خواهد یافت.
سلیمانی گفت: متاسفانه آب شور باعث کاهش تولید آبزیان خرمشهر شده است؛ برداشتهای بیرویه آب در مزارع غیرمجاز و بالادستی، کشت شلتوک و کشتهای غیرمجاز در بالادست باعث شده تا آب رهاسازی به شهرستان خرمشهر نرسد.