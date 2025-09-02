آیین تجلیل از پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان در آبادان برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ در این آیین، که جمعی از مسئولان، پیشکسوتان و فعالان حوزه سلامت نیز حضور داشتند، از تلاش‌های ارزشمند جامعه پزشکی و داروسازی تجلیل شد.

دکتر سید محمد صالحی بهبهانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان، در گفتگو با خبرنگار وبدا آبادان در این مراسم اظهار کرد: هدف اصلی برگزاری این آیین، قدردانی از خدمات پیشکسوتان، شنیدن دغدغه‌های پزشکان و تقدیر از پزشکان و دندانپزشکانی است که همواره در عرصه خدمت‌رسانی به سلامت مردم پیشگام بوده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: «این دانشگاه هم‌اکنون پنج بیمارستان دولتی را زیر پوشش دارد و در مجموع پانزده رشته دانشگاهی فعال است. همچنین از مهرماه امسال ۱۰۰ دانشجوی پزشکی در این دانشگاه مشغول به تحصیل خواهند شد.»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در ادامه افزود: «در حوزه آموزش عالی، سه رشته در مقطع کارشناسی ارشد دایر است و به زودی چهار رشته ویژه دانشجویان بین‌المللی نیز راه‌اندازی خواهد شد. این اقدام، گامی مهم در جهت تبدیل شدن دانشگاه علوم پزشکی آبادان به یکی از مراکز شاخص آموزشی در سطح بین‌المللی خواهد بود.»

در بخش دیگری از این آیین، دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، با تأکید بر توانمندی‌های جامعه پزشکی خوزستان به ویژه در شهرهای آبادان و خرمشهر گفت: «با توجه به ظرفیت‌های بالای تخصصی در این منطقه، اعزام بیماران به سایر استان‌ها برای درمان، اجحافی در حق پزشکان و مردم این خطه است. برای رفع این مشکل نیازمند تقویت زیرساخت‌ها هستیم و مسئولان استانی و محلی از جمله فرمانداران و استاندار باید در این زمینه برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.»

وی همچنین با اشاره به بیمارستان قلب شهید موسوی خرمشهر اظهار کرد: «این بیمارستان که در حال ساخت است، در صورت تکمیل و تجهیز می‌تواند به یکی از قطب‌های جراحی قلب در جنوب کشور تبدیل شود. توان تخصصی لازم در این منطقه وجود دارد و حتی یکی از جراحان برجسته ایرانی مقیم آمریکا نیز برای همکاری در توسعه خدمات درمانی قلبی در خرمشهر اعلام آمادگی کرده است.»

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور تصریح کرد: «ظرفیت‌های انسانی و تخصصی موجود در آبادان و خرمشهر نشان می‌دهد که این منطقه توانایی آن را دارد که به یک مرکز مهم توریسم درمانی در کشور تبدیل شود. بنابراین حمایت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های درمانی این منطقه امری ضروری است.»

شایان ذکر است؛ در این آیین از ۷۲ تن از پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان جنوب غرب خوزستان که در سال‌های اخیر در عرصه سلامت و خدمت‌رسانی به مردم تلاش داشته‌اند، تجلیل شد.

