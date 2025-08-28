اتفاق نظر تیمهای حاضر در تورنمنت فوتبال 4 جانبه کیش بر ظرفیت های خوب ورزشی جزیره
نمایندگان تیمهای حاضر در تورنمنت چهارجانبه فوتبال کیش، برکیفیت مطلوب زیرساختها و ظرفیتهای ورزشی جزیره تأکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، نشست مطبوعاتی تورنمنت چهارجانبه فوتبال در این جزیره با حضور نمایندگان تیمهای هنرمندان پاسارگاد، ستارگان دهه شصت، ستارگان رسانه و پیشکسوتان کیش برگزار شد.
پیمان یوسفی، نماینده تیم ستارگان رسانه، با قدردانی از سازمان منطقه آزاد کیش برای برگزاری این رویداد گفت: امکانات بسیار خوبی در جزیره فراهم است و بهدرستی مورد استفاده قرار میگیرد. برخی زیرساختهایی که در کیش وجود دارد، حتی در باشگاههای لیگ برتری دیده نمیشود و این موضوع نشاندهنده جایگاه ویژه جزیره در حوزه ورزش است.
محمد قاضی، نماینده تیم ستارگان دهه شصت، نیز با اشاره به توسعه خوب امکانات ورزشی جزیره گفت: در گذشته وضعیت چمن و استادیوم چندان مطلوب نبود اما امروز پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است. کیش پتانسیل بالایی در ورزش دارد و میتواند حتی در سطح بینالمللی میزبان اردوهای آمادهسازی تیمهای بزرگ خارجی و داخلی باشد.
عبدالله روا، نماینده تیم هنرمندان پاسارگاد، نیز در این نشست اظهار داشت: جزیره کیش محل مناسبی برای توسعه فعالیتهای ورزشی است. بخشی از مسئولیت ما توجه به ورزش قهرمانی است و شهروندان و گردشگران میتوانند از امکانات ورزشی این جزیره بهرهمند شوند.
وی افزود: وجود یک تیم دستهاولی یا لیگ برتری در کیش میتواند با این زیرساختها بهعنوان یک اتفاق مثبت در ورزش کشور مطرح شود.
گفتنی است این تورنمنت 4 جانبه با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش و با حضور چهرههای شناختهشده ورزشی و هنری در 4 تیم ستارگان رسانه ، هنرمندان پاسارگاد، ستارگان دهه شصت و پیشکسوتان کیش همزمان با جشنواره تابستانی به مدت 2 روز در کیش حال برگزاری است.