رکورد جدید تخلیه و بارگیری کشتی در مجتمع بندری کاسپین شکسته شد
مجتمع بندری کاسپین در مردادماه سال جاری موفق شد رکورد جدیدی در زمینه تخلیه و بارگیری کشتیهای تجاری به ثبت برساند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مجتمع بندری کاسپین در مردادماه سال جاری موفق شد رکورد جدیدی در زمینه تخلیه و بارگیری کشتیهای تجاری به ثبت برساند.
میثم محمدینژاد، معاون امور بنادر و حوزه خزر سازمان، با اعلام این خبر اظهار داشت: در مردادماه امسال 37 فروند کشتی تجاری در مجتمع بندری کاسپین تخلیه و بارگیری شد که از این میان، 18 فروند به تخلیه کالا و 19 فروند به بارگیری محمولههای صادراتی اختصاص داشت و از ابتدای سال جاری تعداد 143 فروند شناور در این مجتمع بندری تخلیه و بارگیری شده است.
وی با اشاره به تخلیه وبارگیری بیش از 115 هزار تن انواع کالا شامل مواد اولیه واحدهای تولیدی، چوب، روغن خام خوراکی ، غلات ، مواد معدنی و ساختمانی در مرداد ماه سال جاری افزود: مزیتهای قانونی و لجستیکی منطقه آزاد انزلی موجب شده تا فعالان اقتصادی این مجتمع بندری را بهعنوان دروازهای مطمئن برای واردات کالا و تأمین نیاز بازار داخلی و صادرات کالا انتخاب کنند و همچنین مسیری برای عبور کالاهای ترانزیتی انتخاب شده است به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون 438 هزار تن کالا در این مجتمع بندری تخلیه و بارگیری شده است.
محمدینژاد در ادامه با تأکید بر ظرفیتهای زیرساختی بندر کاسپین گفت: این مجتمع بندری به دلیل برخورداری از عمق آبخور مناسب هیچگونه محدودیتی در پهلودهی کشتیها ندارد. همچنین با بهرهبرداری از خط ریلی متصل به بندر در تابستان سال گذشته، امکان جابهجایی کالا بهصورت ترکیبی دریایی-ریلی فراهم شد که همین موضوع نقش چشمگیری در افزایش صادرات و جذب محمولههای جدید داشته است. مزیت های مجتمع بندری کاسپین و مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه توسعه بازار، منجر به فعالسازی کریدورهای تجاری و نقش آفرینی منطقه آزاد انزلی در توسعه تجارت با کشورهای حوزه خزر و اوراسیا خواهد گردید.
وی استفاده از ظرفیتهای موافقتنامه اوراسیا را فرصتی ارزشمند برای توسعه تجارت کشور دانست و تصریح کرد: در شرایط تحریم، این مزیت میتواند علاوه بر تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی، زمینهساز رونق مبادلات تجاری ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر باشد.