تجلیل از خانواده‌های شهدای ۱۳۲۰ جلفا و شهدای اقتدار منطقه آزاد ارس

همزمان با سوم شهریورماه، روز ملی ارس و در جشنی که به این مناسبت برگزار شد با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از خانواده‌های معظم شهدای سال ۱۳۲۰ جلفا و خانواده‌های گرامی شهدای اقتدار منطقه تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ در این مراسم از خانواده های شهیدان سرجوخه مصیب ملک محمدی، سرباز عبدالله شهریاری و سیدمحمد راثی هاشمی(شهدای سوم شهریورماه سال 1320) و نیز خانواده شهید خسروی از شهدای اقتدار شهرستان جلفا  تجلیل شد. 

لازم به توضیح است سوم شهریورماه به پاس گرامیداشت سالروز شهادت شهدای ۱۳۲۰ جلفا و نیز سالروز تأسیس منطقه آزاد ارس به عنوان  روز ملی ارس ثبت شده است. 

شهدای ۱۳۲۰ جلفا شامل سه مرزبان شجاع ایرانی؛سرجوخه مصیب ملک محمدی، سرباز عبدالله شهریاری و سیدمحمد راثی هاشمی هستند که در تاریخ سوم شهریور ۱۳۲۰ در پل آهنی جلفا با ایستادگی در برابر نیروهای شوروی و متوقف کردن پیشروی آنان به مدت ۴۸ ساعت، به فیض شهادت نائل آمدند.

این مقاومت شجاعانه که بر خلاف دستور مستقیم حکومت وقت به تسلیم بود، به عنوان تنها مقاومت مسلحانه نیروهای ایرانی در برابر حمله ارتش شوروی در آن مقطع تاریخی شناخته می‌شود. یادمان این شهدا در نقطه صفر مرزی ایران و جمهوری آذربایجان در منطقه آزاد ارس احداث شده است.

 

