به مناسبت هفته دولت؛

افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۲۰ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور

به مناسبت هفته دولت، 220 پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

به گزارش ایلنا، این طرح‌ها شامل ۱۱۰ پروژه قابل افتتاح و ۱۰۰ پروژه کلنگ‌زنی در ۱۱ منطقه آزاد کشور است.

ارزش پروژه‌های آماده افتتاح ۴۷۷٫۴۵۷ هزار میلیارد ریال و ۳۴۶٫۶۵ میلیون یورو اعلام شده است.

با بهره‌برداری از این طرح‌ها، برای ۲ هزار و ۶۱۶ نفر اشتغال مستقیم و برای ۵ هزار و ۷۸۵ نفر اشتغال‌زایی غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

سهم مناطق آزاد از پروژه‌های قابل افتتاح شامل: منطقه آزاد قشم با ۴۵ پروژه، منطقه آزاد ماکو با ۱۹ پروژه، منطقه آزاد ارس با ۱۰ پروژه، منطقه آزاد اروند با ۹ پروژه، منطقه آزاد انزلی با ۸ پروژه، مناطق آزاد کیش، چابهار و سیستان هر کدام با ۶ پروژه و منطقه آزاد دوغارون با یک پروژه است.

همچنین کلنگ‌ زنی ۱۰۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۵۱٫۱۶۷ هزار میلیارد ریال و ۱۰٫۷ میلیون یورو انجام خواهد شد. با افتتاح این پروژه‌ها زمینه اشتغال‌زایی برای ۲ هزارو ۷۳۷ نفر به صورت مستقیم و ۵ هزارو ۳۶ نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم می‌کند.

این پروژه‌ها در مناطق آزاد قشم با ۷۱ پروژه، ماکو با ۱۳ پروژه، ارس با ۶ پروژه، مناطق آزاد کیش، چابهار، قصرشیرین و اردبیل هر کدام با ۲ پروژه و مناطق آزاد انزلی و دوغارون هر کدام با یک پروژه کلنگ‌زنی خواهند شد.

گفتنی است، این طرح‌ها با هدف تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای مناطق آزاد کشور تحقق یافته است.

 

