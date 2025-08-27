به مناسبت هفته دولت؛
افتتاح و کلنگزنی ۲۲۰ پروژه عمرانی و سرمایهگذاری در مناطق آزاد کشور
به مناسبت هفته دولت، 220 پروژه عمرانی و سرمایهگذاری در مناطق آزاد کشور افتتاح و کلنگزنی میشود.
به گزارش ایلنا، این طرحها شامل ۱۱۰ پروژه قابل افتتاح و ۱۰۰ پروژه کلنگزنی در ۱۱ منطقه آزاد کشور است.
ارزش پروژههای آماده افتتاح ۴۷۷٫۴۵۷ هزار میلیارد ریال و ۳۴۶٫۶۵ میلیون یورو اعلام شده است.
با بهرهبرداری از این طرحها، برای ۲ هزار و ۶۱۶ نفر اشتغال مستقیم و برای ۵ هزار و ۷۸۵ نفر اشتغالزایی غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.
سهم مناطق آزاد از پروژههای قابل افتتاح شامل: منطقه آزاد قشم با ۴۵ پروژه، منطقه آزاد ماکو با ۱۹ پروژه، منطقه آزاد ارس با ۱۰ پروژه، منطقه آزاد اروند با ۹ پروژه، منطقه آزاد انزلی با ۸ پروژه، مناطق آزاد کیش، چابهار و سیستان هر کدام با ۶ پروژه و منطقه آزاد دوغارون با یک پروژه است.
همچنین کلنگ زنی ۱۰۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۵۱٫۱۶۷ هزار میلیارد ریال و ۱۰٫۷ میلیون یورو انجام خواهد شد. با افتتاح این پروژهها زمینه اشتغالزایی برای ۲ هزارو ۷۳۷ نفر به صورت مستقیم و ۵ هزارو ۳۶ نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم میکند.
این پروژهها در مناطق آزاد قشم با ۷۱ پروژه، ماکو با ۱۳ پروژه، ارس با ۶ پروژه، مناطق آزاد کیش، چابهار، قصرشیرین و اردبیل هر کدام با ۲ پروژه و مناطق آزاد انزلی و دوغارون هر کدام با یک پروژه کلنگزنی خواهند شد.
گفتنی است، این طرحها با هدف تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در چارچوب برنامههای توسعهای مناطق آزاد کشور تحقق یافته است.