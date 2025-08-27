اعتبار ۱۵ میلیونی برای گردشگران با پیگیری مستقیم مدیرعامل اجرا شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حسنلو با اشاره به جزئیات این طرح افزود: تمامی گردشگران و کیشوندان با افتتاح حساب در بلوبانک و انجام نخستین خرید حضوری، می‌توانند به‌صورت لحظه‌ای از اعتبار ۱۵ میلیون تومانی بهره‌مند شوند. بازپرداخت این اعتبار با یک دوره تنفس یک‌ماهه آغاز می‌شود و طی شش ماه، با اقساطی کمتر از سه میلیون تومان در ماه، بازپرداخت خواهد شد.

حسنلو همچنین تأکید کرد: این تسهیلات به‌گونه‌ای طراحی شده که دریافت آن هیچ پیچیدگی بانکی نداشته و بدون نیاز به ضامن یا چک در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. هدف ما این است که مسافران در کنار لذت بردن از جاذبه‌های کیش، دغدغه مالی کمتری برای خرید و استفاده از خدمات داشته باشند.

به گفته معاون گردشگری، همه استفاده‌کنندگان از این اعتبار به‌طور خودکار در قرعه‌کشی‌های هفتگی جشنواره تابستانه حضور خواهند داشت که جوایزی تا سقف یک میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

او در ادامه خاطرنشان کرد: برگزاری این جشنواره و اجرای طرح اعتبار خرید، همسو با سیاست‌های کلان سازمان و با هدایت مستقیم مدیرعامل، می‌تواند علاوه بر افزایش رضایت گردشگران، رونق چشمگیری در اقتصاد محلی و کسب‌ وکارهای جزیره ایجاد کند.